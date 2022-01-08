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السبت، 08-01-2022 04:00 م

المستقلة للانتخاب تطلق برنامج تدريب المدربين

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الوكيل الاخباري - أكد الدكتور عواد الكرادشة أمين عام الهيئة المستقلة للانتخاب على  أهمية التدريب في العملية الانتخابية، بما يوفره هذا البرنامج من معارف ومهارات للعاملين مع الهيئة لتطبيق الإجراءات السليمة للعملية الانتخابية. 

جاء ذلك خلال افتتاحه اعمال برنامج تدريب المدربين الذي اطلقته الهيئة اليوم ويستمر لمدة اسبوعين متتالين.

 وأضاف الكرادشة أن المحاور التي يتناولها التدريب والتي اشتملت على تحضيرات قبل يوم الاقتراع، والمواد والمعدات الانتخابية ومكونات صندوق المستلزمات،وتسلم المواد والوصول الى يوم الاقتراع، والإجراءات والنماذج الخاصة بيوم الاقتراع، وإجراءات قفل الصندوق وبدء الاقتراع، وحالات الاقتراع الخاصة بذوي الاعاقة، والتعامل مع الأوراق التالفة، والنماذج الخاصة بالاعتراضات، والنماذج  الخاصة بعملية الفرز ومحاكاة محضر الفرز الورقي.

وأجاب الكرادشة وفريق التدريب على أسئلة واستفسارات المتدربين.

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