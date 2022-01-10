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الإثنين، 10-01-2022 07:37 م

المستقلة للانتخاب تطلق برنامج توعية الشباب راغبي الترشح للانتخابات

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الوكيل الاخباري - أطلقت الهيئة المستقلة للانتخاب، اليوم الاثنين، بالتعاون مع المعهد الديمقراطي الأردني، فعاليات برنامج "توعية الشباب راغبي الترشح لانتخابات مجالس المحافظات والمجالس البلدية ومجلس أمانة عمان".

واستعرضت عضو مجلس مفوضي الهيئة الدكتورة عبير دبابنة، خلال افتتاحها أعمال البرنامج الذي يستمر لأربعة أيام، نشأة الهيئة المستقلة ودورها في إدارة العملية الانتخابية، مبينة نهجها في الشراكة والانفتاح مما ينعكس ايجابا على توعية الشباب في الانتخابات والاستفادة من خبراتهم كمدربين ومتدربين.

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