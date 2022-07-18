الإثنين 18-07-2022
الوكيل الاخباري
Clicky

الأمانة: استمرار إعفاء كبار السن من أجرة باص عمّان

الطاقة والمعادن تحذر من إعلانات وهمية خادعة

وزارة الداخلية تقر ترتيبات خاصة بجسر الملك حسين

انطلاق معسكرات الحسين الشبابية في معان

الاحتلال يعتقل فلسطينيا في طوباس

الخليل: الاحتلال يخطر بوقف العمل في 6 مساكن وبإزالة أشجار

بلومبرغ: ديون شركات الطاقة الأوروبية تصل إلى 1.7 تريليون يورو

إجراءات جديدة للسفر عبر جسر الملك حسين

فلسطين: سنعمل على تمديد ساعات العمل بمعبر الكرامة بالتعاون مع الأردن

الزهير تؤكّد على أهميّة تجذير سلوك النزاهة ومكافحة الفساد

الإثنين، 18-07-2022 02:24 م

المستقلة للانتخاب تطلق حملة "الحل مشاركة"

whatsapp_image_2022-07-18_at_2.09.52_pm


الوكيل الإخباري - أطلقت الهيئة المستقلة للانتخاب الحملة التوعوية (الحل مشاركة) والتي تهدف إلى تعزيز التوعية بمنظومة التحديث السياسي والقوانين المنبثقة عنه بما يهدف إلى تعزيز المشاركة الشعبية في العملية السياسية بعمومها والعملية الانتخابية على وجه الخصوص.

اضافة اعلان


وتستهدف الحملة عموم الناخبين بشكل عام، والناخبين الجدد والشباب والمرأة وشركاء الحملة الانتخابية في نقل المعرفة، والأحزاب السياسية في مستجدات قانون الأحزاب والاجراءات المنبثقة عنه. 


وتستخدم المرحلة الأولى من الحملة عدداً من الادوات التوعوية منها اللقاءات المباشرة في الجامعات والمدارس، ولقاءات دورية مع مؤسسات المجتمع المدني في المحافظات، ولقاءات مع الإعلاميين والمراسلين والصحفيين في المدن المختلفة لنقل التوعية لهم من خلال أدلة ومواد تدريبية. 


كما تشمل المرحلة استخدام وسائل التواصل الاجتماعي الخاصة بالهيئة بشكل واسع وإنتاج مواد فلمية تنشر عبر وسائل الإعلام المرئي وإصدار مطويات تعريفية توعوية تتعلق بجداول الناخبين، والقوائم الانتخابية وشروط تشكيلها والفائزون بالمقاعد النيابية والفائزون بمقاعد مسار الكوتا للدوائر المحلية والعامة حيث ستُنشر هذه المطويات في الجامعات والوزارات والمؤسسات الرسمية والفعاليات التي تقيمها الهيئة.


وتسعى الهيئة خلال هذه الحملة الى التشاركية مع كافة مؤسسات المجتمع المدني ذات العلاقة والجهات المانحة والمؤسسات الأكاديمية والإعلامية وصولاً الى أكبر شريحة ممكنة، مع الاستمرار في البرامج التي تعقد حالياً في الجامعات وخاصة (أنا أشارك) أو المبادرات المدرسية مع بدء العام الدراسي المقبل.

 




 

 


 

إقرأ ايضا
1658144787989

افتتاح دورة أصدقاء الأمن العام بالأغوار الشمالية

269743_8_1580914757

الأمانة: استمرار إعفاء كبار السن من أجرة باص عمّان

9202015145359710461888

الطاقة والمعادن تحذر من إعلانات وهمية خادعة

720221894440127801957

وزارة الداخلية تقر ترتيبات خاصة بجسر الملك حسين

حريق-اعشاب

التعامل مع 61 حريق أعشاب جافة خلال 24 ساعة

666

إجراءات جديدة للسفر عبر جسر الملك حسين

أخبار متعلقة
default_image (1)_1

المستقلة للانتخاب تنشر التقرير التفصيلي لانتخابات 2022

62b0724658953

الملك يعرب عن دعمه لتطوير عمل الهيئة المستقلة للانتخاب

420202384817629158924

مصدر رسمي يرجح: عطلة عيد الاضحى من 8 إلى 12 تموز المقبل

431996

دراسة حول أسعار قطع وصيانة المركبات الكهربائية في الأردن

ييثيي

عطاء للإشراف على تنفيذ مشروع تخفيض الفاقد المائي في غور الأردن

سسيسسسس

فيديو - حادث مروع لسقوط مركبة بحفرة انشائية على طريق المطار