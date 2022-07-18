المستقلة للانتخاب تطلق حملة "الحل مشاركة"

الوكيل الإخباري - أطلقت الهيئة المستقلة للانتخاب الحملة التوعوية (الحل مشاركة) والتي تهدف إلى تعزيز التوعية بمنظومة التحديث السياسي والقوانين المنبثقة عنه بما يهدف إلى تعزيز المشاركة الشعبية في العملية السياسية بعمومها والعملية الانتخابية على وجه الخصوص.

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وتستهدف الحملة عموم الناخبين بشكل عام، والناخبين الجدد والشباب والمرأة وشركاء الحملة الانتخابية في نقل المعرفة، والأحزاب السياسية في مستجدات قانون الأحزاب والاجراءات المنبثقة عنه.



وتستخدم المرحلة الأولى من الحملة عدداً من الادوات التوعوية منها اللقاءات المباشرة في الجامعات والمدارس، ولقاءات دورية مع مؤسسات المجتمع المدني في المحافظات، ولقاءات مع الإعلاميين والمراسلين والصحفيين في المدن المختلفة لنقل التوعية لهم من خلال أدلة ومواد تدريبية.



كما تشمل المرحلة استخدام وسائل التواصل الاجتماعي الخاصة بالهيئة بشكل واسع وإنتاج مواد فلمية تنشر عبر وسائل الإعلام المرئي وإصدار مطويات تعريفية توعوية تتعلق بجداول الناخبين، والقوائم الانتخابية وشروط تشكيلها والفائزون بالمقاعد النيابية والفائزون بمقاعد مسار الكوتا للدوائر المحلية والعامة حيث ستُنشر هذه المطويات في الجامعات والوزارات والمؤسسات الرسمية والفعاليات التي تقيمها الهيئة.



وتسعى الهيئة خلال هذه الحملة الى التشاركية مع كافة مؤسسات المجتمع المدني ذات العلاقة والجهات المانحة والمؤسسات الأكاديمية والإعلامية وصولاً الى أكبر شريحة ممكنة، مع الاستمرار في البرامج التي تعقد حالياً في الجامعات وخاصة (أنا أشارك) أو المبادرات المدرسية مع بدء العام الدراسي المقبل.