المستقلة للانتخاب تطلق حملة توعوية بعنوان "قرع الأبواب"

الوكيل الإخباري - في ضوء استعدادات الهيئة المستقلة للانتخاب، وتزامنا مع عرض الجداول الأولية للناخبين، أطلقت الهيئة المستقلة للانتخاب اليوم السبت حملة توعوية تحت عنوان: (قرع الأبواب)، في جميع محافظات المملكة.

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وبحسب الهيئة فإن هذه الحملة تهدف إلى توعية المواطنين بمرحلة عرض الجداول الأولية للناخبين، وأماكن عرضها والمدد الزمنية للاعتراض الشخصي والاعتراض على الغير، ونقل مركز الاقتراع، والتوعية بآليات التواصل والاستعلام عن الدائرة الانتخابية ومركز الاقتراع، بالإضافة الى توضيح لخطوات الاقتراع للعملية الانتخابية.



ومن الجدير ذكره بأن عدد المتطوعين المشاركين في هذه الحملة ما يقارب (١٠٠٠) متطوعا متطوعة، بعد خضعوا للتدريب اللازم على آليات التواصل مع المواطنين والإجابة على الأسئلة المتوقعة.



وكما بلغ عدد البروشورات أكثر من (مليون) بروشور في المناطق المستهدفة في جميع محافظات المملكة.