المستقلة للانتخاب تطلق خطا ساخنا

الوكيل الإخباري - أطلقت الهيئة المستقلة للانتخاب خطا ساخنا على الأرقام التالية: (0790355540)،(0790355520)،(065508770)،(065508771)،(065508775)، (065508776)، للإجابة على استفسارات وتساؤلات الأحزاب السياسية وحرصا من الهيئة على توعيتهم بحقوقهم وواجباتهم، خصوصا فيما يتعلق بتوفيق أوضاع الأحزاب المؤسسة، وآلية تسجيل الأحزاب الجديدة، والاندماج والوثائق والبيانات المطلوبة والتعريف بالأدلة الخاصة بذلك.

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وتدعو الهيئة الأحزاب السياسية الأردنية قيد الترخيص، أو الراغبة بالتسجيل أو الإندماج الاتصال على الأرقام المعلنة خلال أوقات الدوام الرسمي، توجيه أية استفسارات أو طلب معلومة دون تردد.



