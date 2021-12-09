المستقلة للانتخاب تطلق سلسلة فيديوهات توعوية

الوكيل الاخباري - أطلقت الهيئة المستقلة للانتخاب سلسلة من الفيديوهات التوعوية الخاصة بانتخابات مجالس المحافظات والمجالس البلدية ومجلس أمانة عمان.



وقال مدير الاتصال والاعلام والتوعية والتثقيف في الهيئة المستقلة، شرف الدين أبو رمان، في بيان صحفي اليوم الخميس، إن هذه الفيديوهات تشمل التعريف بقوانين الإدارة المحلية ومجلس أمانة عمان، حيث يمكن الوصول إليها عبر موقع الهيئة الإلكتروني، وصفحة الهيئة المستقلة للانتخاب والقناة الخاصة بالهيئة عبر (اليوتيوب) ووسائل الإعلام المرئي الراغبة في بثها.

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