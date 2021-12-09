الخميس 09-12-2021
الوكيل الاخباري

مطالبة بإعفاء المعتمرين من رسوم فحص كورونا

الإعلام النيابية تدين إنتاج فيلم أميرة

هيئة إدارية جديدة للاتحاد النسائي في الطفيلة

عقد لإدارة وتشغيل مياه وصرف صحي في محافظات الجنوب

انخفاض جديد على نسبة الفحوصات الايجابية في الاردن

الامن يضبط 3 كغم من مادة الكريستال المخدرة

عدنان موسى سنان في ذمة الله

تفاصيل الحالة الجوية يوم الجمعة - تحذيرات

الارصاد الجوية تحذر من طقس الليلة

مذكرة تفاهم بين النّزاهة ومكافحة الفساد وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي

الخميس، 09-12-2021 04:57 م

المستقلة للانتخاب تطلق سلسلة فيديوهات توعوية

1220218154655176272318


الوكيل الاخباري - أطلقت الهيئة المستقلة للانتخاب سلسلة من الفيديوهات التوعوية الخاصة بانتخابات مجالس المحافظات والمجالس البلدية ومجلس أمانة عمان.

وقال مدير الاتصال والاعلام والتوعية والتثقيف في الهيئة المستقلة، شرف الدين أبو رمان، في بيان صحفي اليوم الخميس، إن هذه الفيديوهات تشمل التعريف بقوانين الإدارة المحلية ومجلس أمانة عمان، حيث يمكن الوصول إليها عبر موقع الهيئة الإلكتروني، وصفحة الهيئة المستقلة للانتخاب والقناة الخاصة بالهيئة عبر (اليوتيوب) ووسائل الإعلام المرئي الراغبة في بثها.

اضافة اعلان

 

اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


 




 

 


 

إقرأ ايضا
11202129805923650259

مطالبة بإعفاء المعتمرين من رسوم فحص كورونا

122021717314350829932

هيئة إدارية جديدة للاتحاد النسائي في الطفيلة

وزارة المياه والري1

عقد لإدارة وتشغيل مياه وصرف صحي في محافظات الجنوب

كورونا 6

انخفاض جديد على نسبة الفحوصات الايجابية في الاردن

f

الامن يضبط 3 كغم من مادة الكريستال المخدرة

122021217333797791778

مذكرة تفاهم بين النّزاهة ومكافحة الفساد وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي

أخبار متعلقة
112021139457597462952

تجارة عمان تدعو إلى الالتزام بالإجراءات الوقائية خلال الجمعة البيضاء

f

وزير العمل يلتقي السفير النرويجي

طيران 2

الأردن يستقبل 12 رحلة سياحية للطيران منخفض التكاليف

طلبة 1

التربية: مبادرة لاستفتاء أمور الطلبة على تلقيح أبنائهم ضد كورونا

مطر الوكيل

العاصمة تشهد بدء تساقط الأمطار - فيديو

61960fadd9e37

أمير ويلز يغادر الأردن بعد زيارة رسمية استمرت عدة أيام