المستقلة للانتخاب تطلق ملتقى أنا أشارك



الوكيل الاخباري - أطلقت الهيئة المستقلة للانتخاب وبالتعاون مع مؤسسة ولي العهد، ملتقى "أنا أشارك" الشبابي الأوّل، والذي يهدف إلى دمج الشباب الأردني في الجامعات في الحوار والعمل العام، وذلك استجابة للتوجيهات الملكيّة ومخرجات لجنة تحديث المنظومة السياسيّة.



ويهدف الملتقى، بحسب بيان للهيئة، اليوم الأربعاء، إلى الخروج بتوصيات موحدة يجري مناقشتها وتطويرها وتنفيذها من قبل مختلف الجهات ذات العلاقة، لتقدم رؤى وحلولا وتصورات تعكس اهتمامات الشباب وأولوياتهم حول المشاركة السياسية، وسيادة القانون، والهوية الوطنية والعمل الحزبي وغيرها من القضايا، من وجهة النظر الشبابية.

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