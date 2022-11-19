المستقلة للانتخاب تطلق وحدة تمكين المرأة

الوكيل الإخباري

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- نظمت الهيئة المستقلة للانتخاب وبالتعاون مع undp في الأردن ورشة عمل حول المرأة في العملية الانتخابية والحزبية، وإطلاق وحدة تمكين المرأة بالهيئة المستقلة للإنتخاب.وقال الممثل المقيم لهيئة الأمم المتحدة للمرأة في الأردن نيكولاس بورينات، إنه شهد الكثير من ورشات العمل والفعاليات المتعلقة بالتمكين السياسي، وهذا أمر يحسب بجد للحكومة الأردنية والأحزاب ومختلف مؤسسات المجتمع المدني، والمرأة في كل العالم لها الدور الايجابي بكافة مناحي التمكين وخاصة السياسي، والعديد من النساء بمختلف دول العالم تقلدت المناصب السياسية القيادية المختلفة.من جهته أشار رئيس مجلس مفوضي الهيئة المستقلة للانتخاب المهندس موسى المعايطة، إلى أن الهيئة معنية بتطوير مشاركة المرأة وتمكينها بالعملية السياسية والحزبية تجسيدا لرؤية الملكية والتي أكد عليها جلالة الملك عبدالله الثاني ابن الحسين في افتتاح الدورة العادية الثانية لمجلس الأمة التاسع عشر، التي هي من أهداف التنمية المراد الوصول لها.