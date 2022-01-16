المستقلة للانتخاب تعقد ورشة تدريبية لمدخلي البيانات

الوكيل الاخباري - عقدت الهيئة المستقلة للانتخاب، اليوم الأحد، ورشة تدريبية لمدربي مدخلي البيانات وضباط الارتباط الفنيين للربط الإلكتروني المشاركين في انتخابات مجالس المحافظات والمجالس البلدية ومجلس أمانة عمان والمقرر إجراؤها في آذار المقبل.



وأكد أمين عام الهيئة المستقلة للانتخاب، الدكتور عواد الكرادشة، خلال افتتاحه أولى جلسات الورشة، اليوم الأحد، والتي تستمر لـ 10 أيام أهمية الربط الإلكتروني في جميع مراحل العملية الانتخابية باعتباره أحد ضمانات النزاهة والشفافية، وعاملا مهما من عوامل تعزيز ثقة الناخب في العملية الانتخابية.

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