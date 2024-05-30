المستقلة للانتخاب تعلن عن أسماء أماكن عرض الجداول الأولية للناخبين

الوكيل الإخباري - أعلنت الهيئة المستقلة للانتخابات اليوم الخميس، على موقعها الإلكتروني وصحيفتين يوميتين عن أماكن عرض الجداول الأولية للناخبين ويأتي الإعلان عن جداول الناخبين، استناداً لأحكام الفقرة (ز) من قانون الانتخاب رقم (4) لسنة 2022 وتعديلاته والتعليمات التنفيذية الخاصة بإعداد جداول الناخبين لسنة 2024.

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وحددت الهيئة في الإعلان (251) موقع لعرض الجداول الأولية للناخبين شملت، مقرات اللجان، والمكاتب الفرعية التابعة لها، والبلديات، ومكاتب الأحوال المدنية في كافة أنحاء المملكة وكذلك على الموقع الالكتروني للهيئة وحيث يبدأ العرض ابتدأً من يوم الأحد 2/6/2024 ويستمر سبعة أيام حتى نهاية دوام يوم السبت ولغاية 8/6/2024 وسيتم استقبال طلبات الاعتراض من تاريخ عرض الجداول 2/6/2024 لمدة 14 يوما لدى الأحوال المدنية والجوازات.