الخميس 30-05-2024
الوكيل الاخباري
 

2367 طنا من الخضار وردت للسوق المركزي اليوم

أمين عمان يلتقي القائم بأعمال سفارة الإمارات في الأردن

أمانة عمان تطلق حملة لمكافحة التدخين في الأماكن العامة

عطاء صادر عن شركة المناصير - تفاصيل

قرار بوقف تصدير البطاطا وفتح باب استيراد الليمون لضبط الأسعار

وزارة الزراعة توضح بشأن اسعار وعدم توافر الدجاج بالاسواق

ضبط حفارة مخالفة في معان وحجزها

توقيف موظف بأوقاف معان اختلس 20 ألف دينار

صحة غزة: ارتفاع عدد الشهداء إلى 36224 منذ 7 اكتوبر

افتتاح متحف الأمن العام في العقبة

الخميس، 30-05-2024 01:56 م

المستقلة للانتخاب تعلن عن أسماء أماكن عرض الجداول الأولية للناخبين

M63A9710 - Copy


الوكيل الإخباري - أعلنت الهيئة المستقلة للانتخابات اليوم الخميس، على موقعها الإلكتروني وصحيفتين يوميتين عن أماكن عرض الجداول الأولية للناخبين ويأتي الإعلان عن جداول الناخبين، استناداً لأحكام الفقرة (ز) من قانون الانتخاب رقم (4) لسنة 2022 وتعديلاته والتعليمات التنفيذية الخاصة بإعداد جداول الناخبين لسنة 2024.

اضافة اعلان


وحددت الهيئة في الإعلان (251) موقع لعرض الجداول الأولية للناخبين شملت، مقرات اللجان، والمكاتب الفرعية التابعة لها، والبلديات، ومكاتب الأحوال المدنية في كافة أنحاء المملكة وكذلك على الموقع الالكتروني للهيئة وحيث يبدأ العرض ابتدأً من يوم الأحد 2/6/2024 ويستمر سبعة أيام حتى نهاية دوام يوم السبت ولغاية 8/6/2024 وسيتم استقبال طلبات الاعتراض من تاريخ عرض الجداول 2/6/2024 لمدة 14 يوما لدى الأحوال المدنية والجوازات.

 




 

 


 

إقرأ ايضا
15f0b72858b50c9edb5f5618f349277f

2367 طنا من الخضار وردت للسوق المركزي اليوم

IMG-20191222-WA0025

انطلاق أعمال مؤتمر مجموعة سكك حديد الشرق الأوسط

6385267909073506549

القوات المسلحة الأردنية - الجيش العربي تحقق ملايين المشاهدات على منصة "نتفلكس" بمشاركتها السينمائية في برنامج أقوى قوات العالم

1717056865116

التوثيق الملكي الأردني يطلق العدد الأول من مجلة رغدان العلمية

ألغام-داعش-تهدد-أمن-العراق-800x549

الأردن يشارك بالمؤتمر الدولي في موضوع إزالة الألغام للأغراض الإنسانية

1717070854607

أمين عمان يلتقي القائم بأعمال سفارة الإمارات في الأردن

أخبار متعلقة
1716985163135

سفارة اليابان تقدم معدات مطبخ إنتاجي لبلدية مأدبا

WhatsApp Image 2024-05-29 at 12.44.30 PM

إتلاف كميات كبيرة من المواد المخدرة ضُبطت في ١٠٧ قضايا

M63A9710 - Copy

هؤلاء لا يحق لهم المشاركة في الانتخابات النيابية رغم حملهم للجنسية الأردنية

GNXfvjPXcAACOtq

الخصاونة: نجاحنا في كبح التضخم والحضور الدولي يعكس قوة الأردن

مقاس-الحاويات-2

121 ألف حاوية ترد لميناء العقبة بالثلث الأول

441409676_750178750598701_7717486079003064719_n

نقيب المهندسين يرعى فعاليات ملتقى العقبة الهندسي الأول للجان الشبابية