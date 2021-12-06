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الإثنين، 06-12-2021 11:43 ص

"المستقلة للانتخاب" تفتح باب الاعتماد للمراقبين المحليين والدوليين والصحفيين

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الوكيل الاخباري - أعلنت الهيئة المستقلة للانتخاب عن فتح باب الاعتماد للمراقبين المحليين والدوليين والصحفيين لانتخابات مجالس المحافظات والمجالس البلدية ومجلس امانة عمان والمقرر إجراؤها في 22- 3 -2022،  وعلى النحو الآتي:

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يكون اعتماد المراقبين المحليين وفقاً للتعليمات التنفيذية الخاصة بالمراقبين المحليين رقم ( 7 ) لسنة 2021 وتعديلاتها، والمنشورة على الموقع الإلكتروني للهيئة WWW.IEC.JO  للفترة من يوم الثلاثاء الموافق 7/12/2021 ولغاية نهاية دوام يوم الاربعاء الموافق 5/1/2022.


وتدعو الهيئة كافة المؤسسات الراغبة في المشاركة في عملية المراقبة زيارة الموقع الإلكتروني للهيئة لتعبئة النماذج الخاصة بالاعتماد على الموقع.


وتؤكد الهيئة المستقلة للانتخاب حرصها على التعاون مع مؤسسات المجتمع المدني وسعيها لاتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لتمكين المراقبين من مراقبة مختلف مراحل العملية الانتخابية بما يتوافق مع التشريعات الأردنية والممارسات الدولية الفضلى.


لمزيد من الاستفسارات يرجى التواصل مع مسؤول ملف المراقبين المحليين في الهيئة السيد أحمد أبو زيد على العناوين التالية: 
هاتف : 0799416460                     
البريد الإلكتروني : [email protected]  

 

 

كما أعلنت الهيئة المستقلة للانتخاب عن فتح باب الاعتماد للصحفيين المحليين والدوليين لتغطية انتخابات مجالس المحافظات والمجالس البلدية ومجلس أمانة عمان 2022 على النحو الآتي:


1_اعتماد الصحفيين المحليين وفقاً للتعليمات التنفيذية رقم ( 6 ) لعام 2021 والصادرة لهذه الغاية والمنشورة على الموقع الإلكتروني للهيئة www.IEC.jo  للفترة من يوم الثلاثاء الموافق 7/12/2021 ولغاية يوم الاحد  الموافق 12/3/2022


2_ اعتماد الصحفيين الدوليين وفقاً للتعليمات التنفيذية رقم ( 6 ) لعام 2021 والصادرة لهذه الغاية والمنشورة على الموقع الإلكتروني للهيئة www.IEC.jo  للفترة من يوم الثلاثاء الموافق 7/12/2021 ولغاية يوم  السبت الموافق 12/3/2022


وتدعو الهيئة كافة الصحفيين والاعلاميين والعاملين في المؤسسات الاعلامية المرئية والمسموعة والمقروءة المحليين والدوليين الراغبة في المشاركة في عملية التغطية والتي تنطبق عليها الشروط الواردة في التعليمات المذكورة أعلاه زيارة الموقع الإلكتروني للهيئة للاطلاع على التعليمات التنفيذية وتعبئة النماذج الخاصة بالاعتماد على الموقع الإلكتروني.


وتؤكد الهيئة المستقلة للانتخاب حرصها على التعاون مع المؤسسات الاعلامية وسعيها لاتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لتمكين الصحفيين من مراقبة وتغطية مختلف مراحل العملية الانتخابية بما يتوافق مع التشريعات الأردنية والممارسات الدولية الفضلى.


ولمزيد من الاستفسارات حول اعتماد الصحفيين يرجى الاتصال مع ضابط ارتباط الصحفيين بالهيئة على العناوين التالية: 
الصحفيون المحليون والأجانب للتواصل:                                 
هاتف: 0780344347
بريد إلكتروني: [email protected]                

 

وأعلنت الهيئة المستقلة للانتخاب عن فتح باب الاعتماد للمراقبين الدوليين لانتخابات مجالس المحافظات والمجالس البلدية ومجلس امانة عمان  والمقرر إجراؤها في 22- 3 -2022،  وعلى النحو الآتي:


يكون اعتماد المراقبين الدوليين وفقاً للتعليمات التنفيذية الخاصة بالمراقبين الدوليين رقم ( 8 ) لسنة 2021 وتعديلاتها، والمنشورة على الموقع الإلكتروني للهيئة WWW.IEC.JO  للفترة من يوم الثلاثاء الموافق 7/12/2021 ولغاية نهاية دوام يوم السبت الموافق 22/1/2022.


وتدعو الهيئة كافة المؤسسات الراغبة في المشاركة في عملية المراقبة زيارة الموقع الإلكتروني للهيئة لتعبئة النماذج الخاصة بالاعتماد على الموقع.


وتؤكد الهيئة المستقلة للانتخاب حرصها على التعاون مع المؤسسات والمنظمات الدولية وسعيها لاتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لتمكين المراقبين من مراقبة مختلف مراحل العملية الانتخابية بما يتوافق مع التشريعات الأردنية والممارسات الدولية الفضلى.


لمزيد من الاستفسارات يرجى التواصل مع مسؤول ملف المراقبين الدوليين في الهيئة الانسة منى النمري على العناوين التالية: 
هاتف : 0796936300                     
البريد الإلكتروني : [email protected]  

 




 

 


 

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