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الإثنين، 01-08-2022 03:09 م

المستقلة للانتخاب تقرر عدم اعتماد أي تعديل على الجداول الاولية لغرف الصناعة والتجارة

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الوكيل الإخباري - قررت الهيئة المستقلة للانتخاب عدم اعتماد أي تعديل على الجداول الاولية لغرف الصناعة والتجارة، وذلك بعد إعلانها بتاريخ ٢٨ - ٧ - ٢٠٢٢ موعد اقتراع انتخابات مجالس إدارة غرف الصناعة والتجارة وانتخابات ممثلي القطاعات الصناعية، ومجالس إدارة غرف التجارة وممثلي القطاعات التجارية، وذلك حرصا من الهيئة على الحيادية ونزاهة العملية الانتخابية، والوقوف على مسافة واحدة من الجميع.

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وأعلنت الهيئة أنها طلبت ومن خلال كتاب رسمي تم توجيهه الى رؤساء غرف الصناعة والتجارة، بضرورة تزويد الهيئة بنسخة ورقية والكترونية، تتضمن جدولا أوليا بأسماء المؤسسات المسجلة في غرف الصناعة والتجارة، ولن يعتمد أي تعديل على الجداول الاولية سواء كان بتعديل رأس المال أو تغيير القطاع وادراج المؤسسات الصناعية والتجارية بعد تاريخ ٢٨ - ٧ - ٢٠٢٢ 


 




 

 


 

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