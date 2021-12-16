المستقلة للانتخاب تنشر أماكن عرض جداول الناخبين الأولية

الوكيل الاخباري - نشرت الهيئة المستقلة للانتخاب، على موقعها الالكتروني، اليوم الخميس، أماكن عرض الجداول الأولية للناخبين في انتخابات مجالس المحافظات والمجالس البلدية ومجلس أمانة عمان والمقرر إجراؤها في 22/3/2022، وذلك استنادا لأحكام المادة 36 من قانون الإدارة المحلية رقم 22 لسنة 2021، والمادة 6 من قانون أمانة عمان، رقم 18 لسنة 2021.



وستقوم الهيئة يوم السبت المقبل 18/12/2021، بعرض جداول الناخبين الأولية على موقعها الإلكتروني وفي مقار لجان الانتخاب والأماكن التي حددتها الهيئة والبالغ عددها 438، ليتسنى للعموم الاطلاع عليها.

اضافة اعلان