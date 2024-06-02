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الأحد، 02-06-2024 09:50 ص

المستقلة للانتخاب تنشر الجداول الأولية للناخبين

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الوكيل الإخباري - نشرت الهيئة المستقلة للانتخاب على موقعها الإلكتروني، الأحد، جداول الناخبين الأولية حسب دوائرهم الانتخابية، وفقاً للمادة (4 / ز) من قانون الانتخاب لمجلس النواب رقم 4 لسنة 2022؛ وذلك بعد أن استلمتها الهيئة أمس السبت من دائرة الأحوال المدنية والجوازات.

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ودعت الهيئة إلى الاستعلام عن دائرتهم الانتخابية من خلال الاتصال على الرقم المجاني 117100، أو من خلال الرسائل النصية القصيرة عبر إرسال الرقم الوطني على الرقم المجاني 94455، أو زيارة الموقع الإلكتروني للهيئة.


وقد أعلنت الهيئة في وقت سابق، عن مواقع عرض الجداول الأولية للناخبين في مقرات اللجان، والمكاتب الفرعية التابعة لها، والبلديات، ومكاتب الأحوال المدنية في أنحاء المملكة كافة.


وكان مجلس مفوضي الهيئة المستقلة للانتخاب قد حدد الثلاثاء الموافق 10 أيلول 2024 موعدا للاقتراع.

 




 

 


 

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