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السبت، 17-10-2020 08:07 ص

بدء استقبال الطعون غدا

المستقلة للانتخاب تنشر القوائم الأولية للمرشحين - رابط

هيئة
الهيئة المستقلة للانتخاب


الوكيل الإخباري - قامت الهيئة المستقلة للانتخاب عبر موقعها الإلكتروني منتصف ليل السبت، بنشر أسماء القوائم الانتخابية وأسماء المترشحين الأولية للانتخابات النيابية العامة للمجلس الـ 19.

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ويأتي ذلك ذلك بعد انتهاء مرحلة الطعن بقرارات مجلس مفوضي الهيئة المستقلة للانتخاب ممن رفض طلبهم.

 

لمشاهدة أسماء القوائم والمترشحين أنقر هنا


وبلغ عدد القوائم الأولية المرشحة 294 قائمة، بعد "إلغاء ترشح قائمة نتيجة انسحاب عدد من أعضائها ووصولها إلى ما دون الحد الأدنى قبل أن تأخذ صفة النهائية" .


في حين، وصل عدد المترشحين داخل هذه القوائم 1703، منهم 1338 ذكرا، و365 أنثى "بعد انسحاب 6 مرشحين؛ وقبول طعن 5 مرشحين بقرار مجلس مفوضي الهيئة برفض طلب ترشحهم، ورد 6 طعون، ورد طعن واحد لم يكن قد تقدم بطلب ترشح".

 

وأشارت الهيئة الى أنه يحق لكل ناخب في دائرته الانتخابية الطعن في قرار مجلس مفوضي الهيئة بقبول طلب ترشح القائمة أو بقبول أي من أسماء المرشحين في القائمة الواردة في طلب الترشح، وذلك لدى محكمة الاستئناف التي تقع الدائرة الانتخابية ضمن اختصاصها، اعتباراً من صباح غد الأحد ولمدة ثلاثة أيام، حيث ستفتح محاكم الاستئناف أبوابها لاستقبال الطعون من الناخبين.

 

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