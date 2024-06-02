المستقلة للانتخاب تنشر على موقعها الالكتروني الجداول الأولية للناخبين

الوكيل الاخباري - نشرت الهيئة المستقلة للانتخاب على موقعها الإلكتروني اليوم الأحد الموافق ٢ / ٦ / ٢٠٢٤ جداول الناخبين الأولية حسب داوئرهم الانتخابية، وفقاً للمادة (٤ / ز) من قانون الانتخاب لمجلس النواب رقم (٤) لسنة ٢٠٢٢؛ وذلك بعد أن استلمتها الهيئة يوم السبت ١ / ٦ من دائرة الأحوال المدنية والجوازات.
وتدعو الهيئة المستقلة للانتخاب الناخبين إلى الاستعلام عن دائرتهم الانتخابية من خلال الاتصال على الرقم المجاني ( ١١٧١٠٠)، او من خلال الرسائل النصية القصيرة عبر ارسال الرقم الوطني على الرقم المجاني (٩٤٤٥٥ )، أو زيارة الموقع الإلكتروني للهيئة.
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