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الأحد، 02-06-2024 12:11 ص

المستقلة للانتخاب تنشر على موقعها الالكتروني الجداول الأولية للناخبين

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الوكيل الاخباري - نشرت الهيئة المستقلة للانتخاب على موقعها الإلكتروني اليوم الأحد الموافق ٢ / ٦ / ٢٠٢٤  جداول الناخبين الأولية حسب داوئرهم الانتخابية، وفقاً للمادة (٤ / ز) من قانون الانتخاب لمجلس النواب رقم  (٤) لسنة ٢٠٢٢؛ وذلك بعد أن استلمتها الهيئة يوم السبت ١ / ٦ من دائرة الأحوال المدنية والجوازات. 

وتدعو الهيئة المستقلة للانتخاب الناخبين إلى الاستعلام عن دائرتهم الانتخابية من خلال الاتصال على الرقم المجاني ( ١١٧١٠٠)، او من خلال الرسائل النصية القصيرة عبر ارسال الرقم الوطني على الرقم المجاني (٩٤٤٥٥ )، أو زيارة الموقع الإلكتروني للهيئة.

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