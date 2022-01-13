الخميس 13-01-2022
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الخميس، 13-01-2022 06:29 م

المستقلة للانتخاب تنشر على موقعها الالكتروني دليل إجراءات الترشح - رابط

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الوكيل الاخباري - نشرت الهيئة المستقلة للانتخاب على موقعها الالكتروني دليل إجراءات الترشح لانتخابات مجالس المحافظات والمجالس البلدية ومجلس أمانة عمان 2022، بهدف التوعية واتاحة المجال والاطلاع عليها من قبل العموم.

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وتضمن الدليل عدد البلديات والدوائر الانتخابية في المملكة على مستوى المحافظة، وعدد المناطق التابعة لأمانة عمان، وأسماء البلديات وفئاتها، وشروط الترشح لعضوية مجلس المحافظة أو لرئاسة المجلس البلدي أو عضويته، وشروط الترشح لعضوية مجلس أمانة عمان، وإجراءات تبليغ القرار الى طالب الترشح، ورسوم طلب الترشح ورسوم التأمين للالتزام بالأحكام المتعلقة بالدعاية الانتخابية، ومرفقات طلب الترشح لمجالس المحافظات والمجالس البلدية ومجلس أمانة عمان، وآلية تقديم الطعون من المرشحين لدى محاكم البداية والفصل فيها، وتقديم الطعون من الناخبين على قبول طلب الترشح لدى محاكم البداية والفصل فيها، وتقديم طلبات الانسحاب من الترشح، ونماذج طلب الترشح، وانسحاب المرشح، واقرار إفصاح مالي للمرشح.

 

كما شمل على نموذج وكالة خاصة بالاضافة الى الكشف اليومي لطلبات الترشح المقدمة الى لجنة الانتخاب وتعهد التزام بالشروط الصحية والسلامة العامة.

 

للاطلاع على الملف (اضغط هنا).


 




 

 


 

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