المستقلة للانتخاب تنشر قرارات الاعتراض الشخصية على جداول الناخبين الأولية

الوكيل الإخباري

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- أكدت الهيئة المستقلة للانتخاب نشرها لقرارات دائرة الأحوال المدنية والجوازات للاعتراضات الشخصية على جداول الناخبين الأولية مع انتهاء ساعات العمل الرسمي اليوم السبت.وقالت "المستقلة للانتخاب" في بيان لها بأن دائرة الأحوال المدنية والجوازات قبلت (13307) اعتراضا من بين (13949)، في حين رفضت (642) طلبا لعدم انطباق أحكام وشروط التعليمات النافذة.ولفتت "المستقلة للانتخاب" بأنها ستنشر جميع قرارات دائرة الأحوال المدنية والجوازات فيما يتعلق بالاعتراضات الشخصية على جداول الناخبين على موقعها الإلكتروني (www.iec.jo) السبت حتى يتسنى للجميع الاطلاع عليها. في الوقت الذي جرى تعديل جداول الناخبين الأولية استنادا للقرارات الصادرة من الأحوال المدنية والجوازات، والتي نشرت في مكاتبها بعد انتهاء ساعات العمل الرسمي لليوم السبت.ويأتي إجراء الهيئة المستقلة للانتخاب في وقت تبدأ فيه مرحلة الطعن بقرارات دائرة الأحوال المدنية والجوازات لدى محاكم البداية التابعة لها كل دائرة انتخابية محلية غدا الأحد وتستمر لمدة سبعة أيام.وذّكرت "المستقلة للانتخاب" بأن خدمة تغيير مراكز الاقتراع والفرز أمام الناخبين ضمن الدائرة الانتخابية ستستمر حتى العاشر من الشهر المقبل، وذلك حتى يتسنى للراغبين اختيار مراكزهم بالقرب من مناطق سكنهم داخل دائرتهم الانتخابية، وتسهيلا على كبار السن والأشخاص ذوي الإعاقة، في حين حتى تتمكن الأسر من اختيار مركز اقتراع واحد لضمان سهولة الوصول وضمان حقهم في المشاركة.