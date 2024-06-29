السبت 29-06-2024
الوكيل الاخباري
 

اعلان صادر عن إدارة ترخيص السواقين والمركبات

المستقلة للانتخاب تنشر قرارات الاعتراض الشخصية على جداول الناخبين الأولية

إعلام عبري يتحدث عن صفقة التبادل والتوصل إلى اتفاق لإنهاء الحرب

إطلاق نار على جنود الاحتلال جنوب الخليل

قائد عسكري إسرائيلي: مقاتلو حماس قاموا بدراستنا

اندلاع حريق في مصفاة الزور بالكويت - فيديو

الاحتلال يستهدف مبنى عسكري تابع لحزب الله

طريقة سهلة لشحن الفطر بفيتامين "د"

الصفدي يرعى أعمال مؤتمر أثر التكنولوجيا والابتكار في تعزيز نمو الاقتصاد العربي

الجيش الإسرائيلي يستهدف مبنى عسكريا تابعا لحزب الله

السبت، 29-06-2024 06:12 م

المستقلة للانتخاب تنشر قرارات الاعتراض الشخصية على جداول الناخبين الأولية

662f9d3185d94


الوكيل الإخباري - أكدت الهيئة المستقلة للانتخاب نشرها لقرارات دائرة الأحوال المدنية والجوازات للاعتراضات الشخصية على جداول الناخبين الأولية مع انتهاء ساعات العمل الرسمي اليوم السبت. اضافة اعلان


وقالت "المستقلة للانتخاب" في بيان لها بأن دائرة الأحوال المدنية والجوازات قبلت (13307) اعتراضا من بين (13949)، في حين رفضت (642) طلبا لعدم انطباق أحكام وشروط التعليمات النافذة. 

ولفتت "المستقلة للانتخاب" بأنها ستنشر جميع قرارات دائرة الأحوال المدنية والجوازات فيما يتعلق بالاعتراضات الشخصية على جداول الناخبين على موقعها الإلكتروني (www.iec.jo) السبت حتى يتسنى للجميع الاطلاع عليها. في الوقت الذي جرى تعديل جداول الناخبين الأولية استنادا للقرارات الصادرة من الأحوال المدنية والجوازات، والتي نشرت في مكاتبها بعد انتهاء ساعات العمل الرسمي لليوم السبت.

ويأتي إجراء الهيئة المستقلة للانتخاب في وقت تبدأ فيه مرحلة الطعن بقرارات دائرة الأحوال المدنية والجوازات لدى محاكم البداية التابعة لها كل دائرة انتخابية محلية غدا الأحد وتستمر لمدة سبعة أيام. 

وذّكرت "المستقلة للانتخاب" بأن خدمة تغيير مراكز الاقتراع والفرز أمام الناخبين ضمن الدائرة الانتخابية ستستمر حتى العاشر من الشهر المقبل، وذلك حتى يتسنى للراغبين اختيار مراكزهم بالقرب من مناطق سكنهم داخل دائرتهم الانتخابية، وتسهيلا على كبار السن والأشخاص ذوي الإعاقة، في حين حتى تتمكن الأسر من اختيار مركز اقتراع واحد لضمان سهولة الوصول وضمان حقهم في المشاركة.

 




 

 


 

إقرأ ايضا
1719672891732

اختتام مشروع تعزيز مبادئ الحكومات الشفافة في البلقاء

imgid426983

اعلان صادر عن إدارة ترخيص السواقين والمركبات

1719667916419

جلسة نقاشية في مأدبا عن مشروع "التمكين السياسي والديمقراطي"

2

الامن العام : تطبيق قواعد الاشتباك مع تاجر مخدرات وإصابته بقدمه- صور

التربية

التربية توضح حول احد اسئلة امتحان الرياضيات اليوم

الامن

الامن العام : وفاة طفل غرقا في بركة بالشونة الجنوبية

أخبار متعلقة
55baa0057ef6bd65aed8dd13070ea1e0

توضيح حول تغيير مراكز الاقتراع والفرز بالانتخابات المقبلة

1717865899914

المستقلة للانتخاب: الأحوال المدنية تعد جداول الناخبين حسب مكان الإقامة

الاحوال المدنية1

الأحوال المدنية تقرر دوام أيام الجمعة والسبت للاعتراض على جداول الناخبين

M63A9710 - Copy

"راصد" يوصي بتكثيف جهود توعية الناخبين في تسكين الأصوات

M63A9710 - Copy

المستقلة للانتخاب تنشر الجداول الأولية للناخبين

WhatsApp Image 2024-06-01 at 1.39.32 PM

المستقلة للانتخاب تطلق حملة توعوية بعنوان "قرع الأبواب"