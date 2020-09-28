الإثنين 28-09-2020
الوكيل الاخباري

تعميم من وزارة الأوقاف لإعادة فتح المساجد

الخارجية تعزي بضحايا تحطم طائرة عسكرية أوكرانية

إغلاق كوفي شوب في إربد لمخالفته أوامر الدفاع

عودة استقبال مرضى كورونا في مستشفى الملك المؤسس

الصفدي يتلقى اتصالاً من نظيرته الكورية الجنوبية

السفير القضاة يقدم أوراق اعتماده لرئيس جمهورية بلغاريا

توضيح حكومي حول إقامة مقبرة لجميع المتوفين بكورونا

بريطانيا تستعد لعزل اجتماعي للتصدي لموجة كورونا الثانية

المستقلة للانتخاب توضح آلية الانفاق على القوائم الانتخابية

ارتفاع اصابات الطلبة والمعلمين بكورونا واغلاق 24 مدرسة جديدة - اسماء




الإثنين، 28-09-2020 06:30 م

المستقلة للانتخاب توضح آلية الانفاق على القوائم الانتخابية

fffffff


 الوكيل الاخباري - قال الناطق الإعلامي للهيئة المستقلة للانتخاب جهاد المومني إن الانفاق على حملات الدعاية الانتخابية للقوائم المترشحة للانتخابات النيابية للمجلس التاسع عشر تعتمد على الدائرة الانتخابية وعدد الهيئة الناخبة.
اضافة اعلان

وأوضح أن سقف الإنفاق للدوائر الانتخابية في العاصمة والزرقاء وإربد حدد بمبلغ 5 دنانير لكل ناخب، بينما في بقية الدوائر الانتخابية حدد بمبلغ 3 دنانير لكل ناخب.

وبين أن المبالغ المنوي إنفاقها على القائمة تودع في حساب بنكي خاص بالقائمة وبالطريقة التي تراها القائمة مناسبة، مضيفا أنه ليس بالضرورة إيداع أو انفاق كامل المبلغ وفق السقف المسموح به للقائمة، وانما تستطيع القائمة أن تنفق ما تراه مناسبا لها على ألا يتجاوز الانفاق السقف المحدد.

واشار إلى أن على كل قائمة مترشحة الالتزام بفتح حساب بنكي مشترك بين أعضاء القائمة الانتخابية وباسم القائمة، وتكون حصص الأعضاء فيه متساوية لغايات تحديد موارد واوجه الصرف على الحملة الانتخابية، وترصد فيه المبالغ المخصصة للحملة، والانفاق منه على الاوجه المحددة في نموذج الافصاح المعد لهذه الغاية. ولفت المومني إلى أن على القائمة المترشحة تعيين مدقق حسابات قانوني يتولى تدقيق حسابات القائمة، وتزويد الهيئة بتقرير تفصيلي حول موارد القائمة المالية واوجه الانفاق متى طلبت ذلك. وأكد أن النفقات الانتخابية تسدد بواسطة شيكات أو تحويلات بنكية إذا تجاوزت قيمتها مبلغ 500 دينار للنفقة الواحدة، ولا يمكن تجزئة هذه المصاريف لكي لا تتجاوز القيمة المذكورة.

 




 

 


 

إقرأ ايضا
9202027102015193612951

تعميم من وزارة الأوقاف لإعادة فتح المساجد

وزاره الخارجيه وشؤون المغتربين

الخارجية تعزي بضحايا تحطم طائرة عسكرية أوكرانية

220209161912796809774

إغلاق كوفي شوب في إربد لمخالفته أوامر الدفاع

92020281324878432733

عودة استقبال مرضى كورونا في مستشفى الملك المؤسس

الصفدي

الصفدي يتلقى اتصالاً من نظيرته الكورية الجنوبية

rr

السفير القضاة يقدم أوراق اعتماده لرئيس جمهورية بلغاريا

أخبار متعلقة
مبنى رئاسة الوزراء %28ارشيفية%29

60 % من الاردنيين يعتقدون أن الحكومة لن تؤجل الانتخابات

555

المستقلة للانتخاب: التحقيق بـ25 قضية مال أسود وتحويل 4 منها للقضاء

ac4a28c97ccc8e77e8b841167f09c5b6

الكشف عن الية اقتراع المحجور عليهم في الانتخابات القادمة

444

المستقلة للانتخاب تلتقي مؤسسات المجتمع المدني في الكرك

8202029102518628979450

توجه للسماح بعقد الانتخابات النقابية بعد الانتخابات النيابية

fff

مجلس محافظة العاصمة يوافق على استقالة أعضائه المترشحين للنيابة