المستقلة للانتخاب توضح آلية الانفاق على القوائم الانتخابية

الوكيل الاخباري -

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قال الناطق الإعلامي للهيئة المستقلة للانتخاب جهاد المومني إن الانفاق على حملات الدعاية الانتخابية للقوائم المترشحة للانتخابات النيابية للمجلس التاسع عشر تعتمد على الدائرة الانتخابية وعدد الهيئة الناخبة.وأوضح أن سقف الإنفاق للدوائر الانتخابية في العاصمة والزرقاء وإربد حدد بمبلغ 5 دنانير لكل ناخب، بينما في بقية الدوائر الانتخابية حدد بمبلغ 3 دنانير لكل ناخب.وبين أن المبالغ المنوي إنفاقها على القائمة تودع في حساب بنكي خاص بالقائمة وبالطريقة التي تراها القائمة مناسبة، مضيفا أنه ليس بالضرورة إيداع أو انفاق كامل المبلغ وفق السقف المسموح به للقائمة، وانما تستطيع القائمة أن تنفق ما تراه مناسبا لها على ألا يتجاوز الانفاق السقف المحدد.واشار إلى أن على كل قائمة مترشحة الالتزام بفتح حساب بنكي مشترك بين أعضاء القائمة الانتخابية وباسم القائمة، وتكون حصص الأعضاء فيه متساوية لغايات تحديد موارد واوجه الصرف على الحملة الانتخابية، وترصد فيه المبالغ المخصصة للحملة، والانفاق منه على الاوجه المحددة في نموذج الافصاح المعد لهذه الغاية. ولفت المومني إلى أن على القائمة المترشحة تعيين مدقق حسابات قانوني يتولى تدقيق حسابات القائمة، وتزويد الهيئة بتقرير تفصيلي حول موارد القائمة المالية واوجه الانفاق متى طلبت ذلك. وأكد أن النفقات الانتخابية تسدد بواسطة شيكات أو تحويلات بنكية إذا تجاوزت قيمتها مبلغ 500 دينار للنفقة الواحدة، ولا يمكن تجزئة هذه المصاريف لكي لا تتجاوز القيمة المذكورة.