المستقلة للانتخاب توضح حول الدعاية لانتخابات الصناعة والتجارة

الوكيل الإخباري

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- أعلنت الهيئة المستقلة للانتخاب أن التعليمات التنفيذية الخاصة بالدعاية الانتخابية لانتخابات مجالس إدارة غرف الصناعة وانتخابات ممثلي القطاعات الصناعية؛ وانتخابات مجالس ادارة غرف التجارة وممثلي القطاعات التجارية تنص على أن السماح بممارسة الدعاية الانتخابية يبدأ يوم تقديم طلبات الترشح في الموعد الذي حددته الهيئة لكل انتخابات.وأوضحت الهيئة أن ممارسة أي دعاية انتخابية قبل ذلك يعتبر مخالفا للتعليمات ويوجب إزالته فورا؛ وأنها ستشكل فرقا ميدانيا لرصد ومتابعة أي مخالفات انتخابية في هذا الخصوص.