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الإثنين، 01-01-2024 04:10 م

المستقلة للانتخاب توضح حول موعد الانتخابات النيابية المقبلة

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الوكيل الإخباري - قال رئيس مجلس مفوضي الهيئة المستقلة للانتخاب المهندس موسى المعايطة إن جلالة الملك هو الذي يأمر بإجراء الانتخابات، ونحن نحدد موعدها.

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وأضاف المعايطة أن الموعد الدستوري للانتخابات النيابية المقبلة هو قبل شهر تشرين الثاني، مؤكدا أن الهيئة بدأت الاستعدادات كاملة، وأنجزت الكثير من القضايا المتعلقة بعملية المسح الميداني لمراكز الاقتراع في جميع محافظات المملكة بهدف موائمتها للانتخابات النيابية المقبلة.

وأوضح أنه سيتم إعلان سجل الناخبين في الشهر المقبل حيث تم تحديثه، ويضم حاليا ما يقارب 5 ملايين ناخبا وناخبة. 

وأضاف أن هناك 30 حزبا سياسيا قائما في الأردن، إضافة إلى 10 أحزاب تحت التأسيس.

وأوضح المعايطة، أن الـ30 حزبا تم تأسيسها أو تصويب أوضاعها، وتضم قرابة 60 ألف عضوا، مشددا على أهمية وجود أحزاب سياسية، للمشاركة في الانتخابات والوصول إلى البرلمان على أسس برامجية بهدف الوصول إلى تشكيل حكومات برلمانية.

وأضاف المعايطة ان الأحزاب هي شريك أساسي في تطوير العملية السياسية وأن الهيئة معنية بتطوير علاقتها بالأحزاب وفق أحكام القانون، منوها إلى وجود منصة إلكترونية خاصة بالأحزاب بحيث يستطيع المواطن من خلالها  التعرف على الأحزاب وبرامجها وقياداتها وأعضائها وسياساتها ونشاطاتها. 

 




 

 


 

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