المستقلة للانتخاب : جداول الناخبين النهائية ستعرض منتصف ليلة الاثنين

الوكيل الاخباري - قال عضو مجلس مفوضي الهيئة المستقلة للانتخاب جهاد المومني، الاثنين، إن جداول الناخبين لانتخابات مجالس المحافظات والمجالس البلدية ومجلس أمانة عمان 2022 النهائية ستعرض منتصف ليل الاثنين – الثلاثاء.



وأضاف المومني لـ"المملكة"، أن الجداول تضم أسماء الأشخاص الذين يحق لهم الانتخاب بعد إدخال كافة التعديلات عليها أو الإسقاطات على الجداول.



وتابع: "عدد الأشخاص الذين يحق لهم الانتخاب نحو 4.6 ملايين شخص".

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