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الإثنين، 31-01-2022 09:37 م

المستقلة للانتخاب : جداول الناخبين النهائية ستعرض منتصف ليلة الاثنين

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الوكيل الاخباري - قال عضو مجلس مفوضي الهيئة المستقلة للانتخاب جهاد المومني، الاثنين، إن جداول الناخبين لانتخابات مجالس المحافظات والمجالس البلدية ومجلس أمانة عمان 2022 النهائية ستعرض منتصف ليل الاثنين – الثلاثاء.

وأضاف المومني لـ"المملكة"، أن الجداول تضم أسماء الأشخاص الذين يحق لهم الانتخاب بعد إدخال كافة التعديلات عليها أو الإسقاطات على الجداول.

وتابع: "عدد الأشخاص الذين يحق لهم الانتخاب نحو 4.6 ملايين شخص".

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