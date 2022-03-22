المستقلة للانتخاب: لا تمديد للتصويت في أي من مراكز الاقتراع ونسبة التصويت بلغت 29.54%

الوكيل الاخباري - قال الناطق الإعلامي باسم الهيئة المستقلة للانتخاب محمد خير الرواشدة إنه تم إغلاق صناديق الاقتراع في تمام الساعة 7 مساء، في الانتخابات البلدية واللامركزية ومجلس أمانة عمان.

وأضاف الرواشدة في مؤتمر صحفي بالمركز الإعلامي للهيئة المستقلة للانتخاب أنه لا يوجد تمديد للاقتراع في أي من الدوائر الانتخابية في المملكة.

وأشار أن نسبة التصويت بالانتخابات 29.5 بالمئة، بواقع مليون و358 ألف ناخبة وناخبا في الانتخابات.

وأضاف الرواشدة أنه تم إغلاق جميع الصناديق في المملكة، ولا يحق التصويت الآن إلا لمن بقي في حرم المركز داخل الأسوار.

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