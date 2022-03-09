المستقلة للانتخاب: لا يوجد ما يشكك في نزاهة العملية الانتخابية

الوكيل الإخباري - أكد الناطق الإعلامي باسم الهيئة المستقلة للانتخاب محمد خير الرواشدة أنه لا يوجد ما يشكك في نزاهة العملية الانتخابية.

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وقال الرواشدة لـ"الوكيل الإخباري"، إن الهيئة بذلت كل ما بوسعها لضمان ثقة الناخبين بالعملية الانتخابية ونزاهة الإجراءات.

وأضاف أن تعزيز ثقة الناخبين بالعملية الانتخابية والإجراءات المتبعة هو أفضل ما قامت به الهيئة لتعزيز مشاركة المواطنين في الانتخابات المحلية المقبلة.

وحول نسب المشاركة المتوقعة أشار الرواشدة إلى أنه من المبكر الحديث عنها، لافتا إلى وجود عوامل قد تؤثر على نسبة المشاركة منها الحالة الوبائية والأوضاع الاقتصادية.

وتابع أن الهيئة ستبدأ بطباعة أوراق الاقتراع والتحضير ليوم الاقتراع بعد الانتهاء من كافة الإجراءات المتعلقة بالناخبين والمرشحين ولم يتبقى إلا إجراء الانتخابات.

يشار إلى أن مجلس مفوضي الهيئة المستقلة للانتخاب، قرر أن يكون يوم الثلاثاء الموافق 22 آذار2022، موعدا للاقتراع والفرز لانتخابات مجالس المحافظات والمجالس البلدية ومجلس أمانة عمان.







