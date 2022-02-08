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الثلاثاء، 08-02-2022 09:03 م

المستقلة للانتخاب: مؤسف عدم ترشح السيدات لمنصب "رئيس بلدية"

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الوكيل الاخباري - قال عضو مفوضي الهيئة المستقلة للانتخاب جهاد المومني إنه من المؤسف عدم ترشح سيدات لمنصب رئاسة البلديات.

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وبين، مساء الثلاثاء، أن أعضاء الهيئة متفاجئون من عدم ترشح السيدات لهذا المنصب رغم ترشحهن على مقاعد عضوية المجالس المختلفة سواء أمانة عمان أو مجالس المحافظات أو البلديات.


وتابع المومني، “ليس لدينا معلومة عن عدم ترشح السيدات ونجري دراسات للوقوف على أسباب ذلك، ونأمل أن يتغير ذلك بحلول اليوم الثالث من الترشح”، وفق حديثه لقناة المملكة.


ودعا المومني السيدات في الأردن للتقدم بالترشح على منصب رئيس البلدية “نريد ترشح السيدات وحدث ذلك من قبل”.


يذكر أنه جرى فتح أبواب الترشح يوم أمس الإثنين وحتى يوم غدٍ الأربعاء، حيث بلغ المجموع الكلي للطلبات المقدمة للهيئة خلال اليومين الماضيين (4213) طلبا، منهم (3507) ذكور بنسبة (%83.24)، و(706) إناث بنسبة (%16.76).


 




 

 


 

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