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الأربعاء، 11-11-2020 12:24 م

بعد المصادقة على النتائج

المستقلة للانتخاب : نتوقع صدور النتائج عصر اليوم

من
أحد مراكز الاقتراع


الوكيل الإخباري - قال الناطق باسم الهيئة المستقلة للانتخاب ، جهاد المومني، إن المرحلة بعد فرز الصناديق هي صدور النتائج الأولية للانتخابات.

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وأضاف في تصريحات صحافية ، الأربعاء،  أنه من المتوقع صدور النتائج النهائية للانتخابات بعد عصر اليوم ، حيث من المتوقع اعلانها في حدود الساعة الرابعة عصرا، موضحا أن النتائج يتم تدقيقها ورقياً وإلكترونياً، ومن قبل أكثر من شخص من بين أعضاء لجان الانتخاب.

وبين أن النتائج النهائية تصبح رسمية بعد المصادقة عليها من قبل مجلس مفوضي الهيئة المستقلة، ونشرها في الجريدة الرسمية.

 

وأشار الى أن الهيئة التزمت بإجراءات الصحة والسلامة في ظلّ جائحة كورونا، باستثناء بعض المظاهر خارج مراكز الاقتراع .

 

ولفت المومني ، أن الهيئة قامت بمعالجة كافة المشاكل التي واجهتها على الفور في مختلف مراكز الاقتراع بالمملكة.


وشدد على أنه لم يكن هنالك مقاطعة منظمة للانتخابات، مضيفاً أن العديد من الأشخاص الذين كانوا يعتزمون المقاطعة ذهبوا للصناديق بعد الاطلاع على اجراءات الهيئة المتخذة.


وأشار إلى أن الغالبية العظمى من الناخبين خلال انتخابات 2020، هم من فئة الشباب، وهذا أمر لافت لم يكن في الانتخابات السابقة.

 

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