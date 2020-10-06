الثلاثاء 06-10-2020
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الثلاثاء، 06-10-2020 05:24 م

المستقلة للانتخاب: ( 151) قائمة انتخابية في اليوم الاول للترشح

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الوكيل الاخباري - اعلنت الهيئة المستقلة للانتخاب انتهاء اليوم الاول لمرحلة الترشح الثلاثاء وذلك باستقبال طلبات الترشح  للانتخابات النيابية العامة للمجلس التاسع عشر  في الاماكن التي حددتها الهيئة في الدوائر الانتخابية .
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    واوضحت الهيئة انه ولغاية اانتهاء ساعات الدوام  الرسمي لليوم الاول للترشح تسلمت الهيئة (151) طلبا لقوائم ترغب في الترشح شملت (867) وذلك حسب التوزيع التالي:

العاصمة :-  الاولى (7)  والثانية (12) والثالثة (7) والرابعة (10) والخامسة (10)  وبدو الوسط (9) ومحافظة مادبا (8) الزرقاء الاولى (7) والزرقاء الثانية (5) البلقاء (9) والمفرق (3) وبدو الشمال (2) دائرة اربد الاولى (7) اربد الثانية (7) اربد الثالثة (5) اربد الرابعة (3) جرش (5) عجلون (6) الكرك (10) الطفيلة (3) معان (5) العقبة (8) بدو الجنوب (3) .


 وسيعمل رؤساء لجان الانتخاب وفق قانون الانتخاب على احالة طلبات الترشح والوثائق والبينات المرفقة بها الى المجلس بالوسيلة التي تحددها التعليمات التنفيذية، حيث يصدر المجلس قراره بقبول الطلب او رفضه كاملا او قبول او رفض اسم او اكثر من طالبي الترشح المذكورين في القائمة الواردة في طلب الترشح او اسم القائمة او رمزها وذلك خلال سبعة ايام من اليوم التالي لتاريخ تسلمه الطلب واذا قرر المجلس رفض طلب الترشح لأي سبب فعليه بيان أسباب الرفض وعلى الرئيس او من يفوضه تبليغ طالب الترشح قرار الرفض بالطريقة التي تحددها التعليمات التنفيذية وذلك وفقا للمادة (15)  من قانون الانتخاب لمجلس النواب رقم (6) لسنة 2016 وتعديله.

ولغايات تحديد الرقم المتسلسل على ورقة الاقتراع فإنه تجرى القرعة بحضور مفوضي القوائم الانتخابية وذلك بعد انتهاء الدوام الرسمي لآخر يوم ترشح ولا يؤثر تاريخ تقديم طلب الترشح ووقته على الرقم المتسلسل  وفي حال تغيب أحد المفوضين عن القرعة فانها تجري القرعة بمن حضر، وفقا للتعليمات التنفيذية الخاصة بالترشح للدائرة الانتخابية رقم (6) لسنة 2016، وتعديلاته.

يذكر أن مجلس مفوضي الهيئة المستقلة للانتخاب قد حدد ايام السادس والسابع والثامن من تشرين اول الحالي موعدا لتقديم طلبات الترشح للانتخابات النيابية العامة للمجلس التاسع عشر.

 




 

 


 

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