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الأربعاء، 30-03-2022 04:44 م

المستقلة للانتخاب: 3 طعون بنتائج الانتخابات حتى الآن

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الوكيل الإخباري - كشف الناطق باسم الهيئة المستقلة للانتخاب محمد خير الرواشدة تسجيل 3 طعون بنتائج الانتخابات المحلية الأخيرة حتى الآن.اضافة اعلان


وقال الرواشدة لـ"الوكيل الإخباري"، إن الطعون التي سجلت تتعلق بعضويات المجالس البلدية.

وأضاف أن الوقت ما زال مواتيا للمرشحين أو الناخبين للطعن في نتائج الانتخابات لدى محاكم البداية في المحافظات.

وأشار الرواشدة إلى أن القانون يتيح الطعن بنتائج الانتخابات لمدة 15 يوما بعد نشرها في الجريدة الرسمية.

وكانت النتائج النهائية لانتخابات مجالس المحافظات والمجالس البلدية ومجلس أمانة عمّان 2022 نُشرت، الخميس الماضي، في الجريدة الرسمية.

 




 

 


 

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