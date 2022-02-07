المستقلة للانتخاب : ( 3195) طلب ترشح في اليوم الأول لانتخابات مجالس المحافظات والمجالس البلدية ومجلس أمانة عمان

الوكيل الاخباري - أعلنت الهيئة المستقلة للانتخاب انتهاء اليوم الأول لاستقبال طلبات الترشح لانتخابات مجالس المحافظات ولمجالس البلدية ومجلس أمانة عمان والمقرر إجراؤها في 22- آذار المقبل، حيث بلغ عدد المرشحين في اليوم الأول للترشح (3195) مرشحا ومرشحة.

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وبحسب الناطق الإعلامي للهيئة المستقلة للانتخاب "محمد خير" الرواشدة ومع انتهاء ساعات الدوام الرسمي لليوم الأول للترشح فقد بلغ عدد طالبي الترشح لعضوية مجالس المحافظات ( 684) مرشحاً، منهم ( 616) ذكور و( 68) إناث.



وبلغ عدد مرشحي رئاسة المجالس البلدي (462) جميعهم من الذكور، أما مرشحي أعضاء المجالس البلدية فقد بلغ (1974) مرشحا، منهم (1583) ذكور، و(391) إناث، ومرشحي أعضاء أمانة عمان (75) مرشحا، منهم (61) ذكور، و(14) إناث.



وأضاف الرواشدة أن الهيئة بدأت باستقبال طلبات الترشح من رؤساء الانتخاب وتدقيقها تمهيدا لرفعها لمجلس المفوضين للبت فيها وفقا لأحكام القانون.



وبحسب التعليمات التنفيذية الخاصة بالترشح لانتخابات مجالس المحافظات والمجالس البلدية ومجلس أمانة عمان لسنة 2021، فإن مجلس المفوضين يفصل بطلب الترشح بالقبول أو الرفض خلال سبعة أيام من اليوم التالي لتاريخ انتهاء مدة تقديم طلب الترشح، علماً أنه تقوم لجنة الانتخاب بتبليغ طالب الترشح أو وكيله بقرار مجلس المفوضين كتابيا بقبول الطلب أو رفضه مع بيان الأسباب في حالة الرفض على العنوان الذي حدده المرشح للتبليغ، ويكون قرار مجلس المفوضين محلا للطعن أمام محاكم البداية في حال رغب المرفوضة طلباتهم بالاعتراض.