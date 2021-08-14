السبت 14-08-2021
الوكيل الاخباري

المسلسل الأردني مدرسة الروابي للبنات يشعل جدلا عبر تويتر

خلال نصف عام روسيا منعت حوالي 99 ألف أجنبي من دخول أراضيها

إدارة السير تكشف سبب الحادث المروع الذي أودى بـحياة 3 أشخاص بالزرقاء

خبير مالي روسي لا يستبعد هبوط الدولار إلى 65 روبلا بحلول نهاية العام

الأردن والعراق يبحثان تنفيذ المدينة الاقتصاديَّة

وزير العمل: تسهيلات لتوفيق أوضاع العمالة غير الأردنية المخالفة

انطلاق عملية أمنية واسعة شمال بغداد

الحكومة: سيتم ضبط عمل التجارة الإلكترونية

أول رسالة من دنيا سمير غانم للجمهور بعد وفاة والدتها دلال عبد العزيز

أسعار الذهب السبت 14/8/2021

السبت، 14-08-2021 10:58 ص

المسلسل الأردني مدرسة الروابي للبنات يشعل جدلا عبر تويتر

روابي


الوكيل الإخباري - براءة الشلالدة - تصدر وسم #مدرسة_الروابي_للبنات عبر منصة تويتر اليوم السبت وذلك بعد عرض الحلقة الأولى من المسلسل عبر شبكة  نتفليكس يوم الخميس الماضي .

اضافة اعلان


وتداول النشطاء بحسب رصد " الوكيل الإخباري" صوراً وفيديوهات من الحلقة الأولى معلقين على فكرة المسلسل بين مؤيد ومعارض .


وأشار بعض النشطاء إلى أن المسلسل مخالف للمنظومة المجتمعية المحافظة في الأردن، وأضاف آخرون أن المسلسل يعكس واقع المجتمع الأردني في الأواني الأخيرة.


ويعد المسلسل دراما شبابية تشويقية برؤية وصناعة وبطولة نسوية ،حيث كان من تأليف المخرجة الأردنية تيما الشوملي.

 

 

 

 

 

 

 


 




 

 


 

إقرأ ايضا
820218185618456747014

إدارة السير تكشف سبب الحادث المروع الذي أودى بـحياة 3 أشخاص بالزرقاء

وزير العمل 2

وزير العمل: تسهيلات لتوفيق أوضاع العمالة غير الأردنية المخالفة

تجارة

الحكومة: سيتم ضبط عمل التجارة الإلكترونية

82021502632330636307

إجراءات حكومية بشأن كورونا تدخل حيز التنفيذ الأحد

62021111638197989384

سائق ادعى تعرضه للخطف بعد حادث سير في السلط

61175dae42360446203e96ff

الاحتلال ينقل رفات الجندي الأردني إلى معهد الطب العدلي لإجراء الفحوصات