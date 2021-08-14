المسلسل الأردني مدرسة الروابي للبنات يشعل جدلا عبر تويتر

الوكيل الإخباري - براءة الشلالدة - تصدر وسم #مدرسة_الروابي_للبنات عبر منصة تويتر اليوم السبت وذلك بعد عرض الحلقة الأولى من المسلسل عبر شبكة نتفليكس يوم الخميس الماضي .

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وتداول النشطاء بحسب رصد " الوكيل الإخباري" صوراً وفيديوهات من الحلقة الأولى معلقين على فكرة المسلسل بين مؤيد ومعارض .



وأشار بعض النشطاء إلى أن المسلسل مخالف للمنظومة المجتمعية المحافظة في الأردن، وأضاف آخرون أن المسلسل يعكس واقع المجتمع الأردني في الأواني الأخيرة.



ويعد المسلسل دراما شبابية تشويقية برؤية وصناعة وبطولة نسوية ،حيث كان من تأليف المخرجة الأردنية تيما الشوملي.

#مدرسة_الروابي_للبنات ماتوقعت ان المسلسل وراه قصة وتكلم عن القضايا الي تصير بالمجتمعات العربيه محزن جدًا الي بيصير للنساء في مجتمعنا لاحظت كثير زعلانين وموعاجبهم لان يمثل واقعهم وتفكيرهم المتخلف August 14, 2021

#مدرسه_الروابي_للبنات

اقسم بالله جننتونا بهل مسلسل ما بدكم اشي ينجح بهل بلد كلشي عندكو انتقاد اقسم بالله جننتونا بهل مسلسل ما بدكم اشي ينجح بهل بلد كلشي عندكو انتقاد August 14, 2021

يمه قد ايش ارعبتني حقيقة المسلسل وكيف كل هالاشياء بحياتنا حقيقه مو مسلسل وبس! #مدرسه_الروابي_للبنات August 14, 2021

#مدرسة_الروابي_للبنات العمل يشجع المراهقات على الافعال البذيئه ويبث الافكار السلبيه عمل فاشل !! August 14, 2021



ترا بمثل كثير الي التنمر وغيرو من الي بصير بالمدارس الخاصة و غيرها ما بعرف ليه الهجوم على المسلسلترا بمثل كثير الي التنمر وغيرو من الي بصير بالمدارس الخاصة و غيرها #مدرسه_الروابي_للبنات August 14, 2021





#مدرسه_الروابي_للبنات إصرار شديد و من جهات مختلفة على ضياع و تشتيت هويتنا الأردنية والقضاء على ما تبقى من قيم وأخلاق لدى مجتمع كان مجتمع محافظ، مجتمع يتم محاربته بحجة الحرية والتحرر وما هي الا انحلال و انحطاط!! August 14, 2021