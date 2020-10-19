المشاقبة: أسر جديدة تستفيد من المعونات الشهرية

الوكيل الإخباري - بلغ عدد الأسر الجديدة المستفيدة من برنامج المعونات المالية الشهرية المتكررة في شهر أيلول الماضي 1478 أسرة، بحسب مدير عام الصندوق عمر المشاقبة.

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وقال المشاقبة اليوم الاثنين، إن عدد الأسر التي أوقفت المعونة المالية الشهرية عنهم في الشهر الماضي بلغ 170 أسرة، مؤكدًا أن الصندوق وسع نطاق المشمولين ببرنامج المعونات المالية الشهرية المتكررة، بسبب تداعيات أزمة كورونا الحالية على الأسر الأردنية.



وأشار الى أن الصندوق أجرى مسحًا شاملًا للأسر المنتفعة من برنامج المعونات المالية الشهرية المتكررة، بهدف التحقق من أوضاعها، ورصد المتغيرات الاقتصادية والاجتماعية لها.



وبين انه أتيح للأسر المستفيدة من البرنامج، التقدم لاختيار طريقة صرف المعونات المالية الشهرية المتكررة عبر الحسابات البنكية أو المحافظ الإلكترونية، بهدف تخفيف المعاناة على الأسر المنتفعة من العجزة وذوي الاحتياجات الخاصة والارامل، والمحافظة على خصوصيتهم، ولمعالجة مشاكل الاكتظاظ التي اشتكى منها منتفعو الصندوق أمام مكاتب البريد.



ويبلغ عدد الأسر المنتفعة من برنامج المعونات المالية الشهرية المتكررة نحو 105 آلاف أسرة، بتكلفة سنوية تتجاوز 101 مليون دينار.



