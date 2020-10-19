الإثنين 19-10-2020
الوكيل الاخباري

بيان هام من الصحة للأردنيين بعد تفشي كورونا

توضيح للمواطنين من مديرية الأمن العام

تحذير أمني هام للأردنيين

السويلميين .. غادر الأردن ليتلقى التعليم فعاد إليه مكفنا

تعديل برنامج توزيع المياه في عمان

منصة زين للإبداع.. 6 أعوام في خدمة الشباب وريادة الأعمال

الصحة للوكيل : حاولنا تأمين مليون مطعوم ثلاثي دون جدوى

روسيا تسجل ارتفاعا قياسيا في عدد الإصابات الجديدة بفيروس كورونا

اجراء جديد للتعامل مع المشتبه في اصابتهم بكورونا

اعلان من وزارة التربية لطلبة المدارس




الإثنين، 19-10-2020 01:53 م

المشاقبة: أسر جديدة تستفيد من المعونات الشهرية

1024x576_main_image5dfa6cf282767


الوكيل الإخباري - بلغ عدد الأسر الجديدة المستفيدة من برنامج المعونات المالية الشهرية المتكررة في شهر أيلول الماضي 1478 أسرة، بحسب مدير عام الصندوق عمر المشاقبة.

اضافة اعلان

وقال المشاقبة اليوم الاثنين، إن عدد الأسر التي أوقفت المعونة المالية الشهرية عنهم في الشهر الماضي بلغ 170 أسرة، مؤكدًا أن الصندوق وسع نطاق المشمولين ببرنامج المعونات المالية الشهرية المتكررة، بسبب تداعيات أزمة كورونا الحالية على الأسر الأردنية.


وأشار الى أن الصندوق أجرى مسحًا شاملًا للأسر المنتفعة من برنامج المعونات المالية الشهرية المتكررة، بهدف التحقق من أوضاعها، ورصد المتغيرات الاقتصادية والاجتماعية لها.


وبين انه أتيح للأسر المستفيدة من البرنامج، التقدم لاختيار طريقة صرف المعونات المالية الشهرية المتكررة عبر الحسابات البنكية أو المحافظ الإلكترونية، بهدف تخفيف المعاناة على الأسر المنتفعة من العجزة وذوي الاحتياجات الخاصة والارامل، والمحافظة على خصوصيتهم، ولمعالجة مشاكل الاكتظاظ التي اشتكى منها منتفعو الصندوق أمام مكاتب البريد.


ويبلغ عدد الأسر المنتفعة من برنامج المعونات المالية الشهرية المتكررة نحو 105 آلاف أسرة، بتكلفة سنوية تتجاوز 101 مليون دينار.


 




 

 


 

إقرأ ايضا
ك

العقبة ..تكثيف حملات التفتيش للحد من التسول

1020201817226409290021

توضيح للمواطنين من مديرية الأمن العام

1603103610544

رئيس مجلس الأعيان يلتقي السفيرة الأوكرانية

720201392148737848415

هل سيتم إعادة النظر بقرار الحظر الشامل ؟

15-11-19-535253563

إجراءات حكومية لتغليظ العقوبات على فارضي الأتاوات

820204113356653360048

تحذير أمني هام للأردنيين

أخبار متعلقة
12201911192230128553770

المشاقبة: شمول أسر جديدة بالمعونة الشهرية

مسا

بدء العمل بقرار الحجر المنزلي على المســافرين

9202022135740378195425

لجنة الاوبئة توضح حول عودة دوام المدارس والحظر الشامل

120201519521661980956

توضيح حكومي حول عقوبات أوروبية على شركة أردنية

520202523209913608643

معان تُسجل 52 إصابة جديدة بكورونا

amman_182691_highres

الملك يهنئ خادم الحرمين الشريفين