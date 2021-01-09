المشتريات الحكومية تطلق استراتيجيتها للأعوام 2021-2023

الوكيل الاخباري - أطلقت دائرة المشتريات الحكومية خطتها الاستراتيجية للأعوام 2021-2023، من خلال فريق عمل متخصص واستنادًا لمنهجية واضحة ومعتمدة وتم اعتبار سنة 2020 سنة تحضيرية وتشخيصية لواقع الدائرة بعد عملية دمج دائرتي اللوازم العامة والشراء الموحد.

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وقال مدير الدائرة الدكتور حازم الخصاونة إن الدائرة قامت بإعداد خطتها الاستراتيجية استنادًا إلى عدة مرجعيات أبرزها نظام المشتريات الحكومية رقم (28) لسنة 2019 والذي جاء لتعزيز وتحديث الإطار التشريعي للمشتريات العامة من خلال استبدال الأنظمة الموجودة حالياً "56 تشريعا" بنظام واحد ليكون بمثابة المظلة والمرجعية الأساسية للمشتريات الحكومية.

المصدر - بترا



