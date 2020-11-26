المصاب بالسكري المنتظم غير معرض للخطورة إذا أصيب بكورونا

الوكيل الاخباري -

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قال رئيس المركز الوطني للسكري والغدد الصماء كامل العجلوني، الخميس، إن من يعاني من سكري "منتظم" غير معرض للخطورة إذا أصيب بكورونا مقارنة مع من لا يعاني من مرض السكري.وأوضح لبرنامج "صوت المملكة" أنه إذا كان السكري تركيزه في الدم من 100 إلى 120 ولا يزيد على 150 لا يختلف عن أي إنسان آخر، لكن إذا كان لديه تركيز السكري 300 - 400 فإن أي التهاب وليس فقط كورونا يسبب له الخطورة.وأوضح العجلوني أن السمنة والخمول من أبرز أسباب الإصابة بالسكري.وذكر أن هناك تعريفين للسكري، أحدهما تعريف رقمي، والذي يعني أن أي لديه تركيز السكر قبل الإفطار 100 فما فوق، وهنا من لديه تركيز السكر 100 إلى 125 فهو يعاني من سكري كامن، أما من يعاني من 126 فما فوق يعاني من مرض السكري.وأشار إلى أهمية معرفة أن مضاعفات السكري الكامن والسكري (فوق 126) واحدة، وأن ارتفاع السكر لا يعني أن الأعراض بدأت.