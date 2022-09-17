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السبت، 17-09-2022 10:15 م

المصاب بجدري القردة في الأردن سينهي فترة العزل خلال الأسبوع المقبل

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الوكيل الاخباري - قال مستشار رئاسة الوزراء لشؤون الأوبئة عادل البلبيسي، السبت، إن أول إصابة بفيروس جدري القردة معلن عنها في الأردن "ستنهي فترة العزل" خلال الأسبوع المقبل.

وكان الأردن أعلن تسجيل أول إصابة بجدري القردة المرض الفيروسي حيواني المنشأ، في 8 أيلول/سبتمبر الحالي تعود لمواطن في الثلاثين من عمره سافر إلى عدة دول أوروبية وعاد إلى المملكة في 20 آب/أغسطس 2022.

وأوضح البلبيسي لقناة "المملكة"، أن الأردن "لم يسجل أي حالة أخرى لغاية الآن"، مشيرا إلى متابعة "المخالطين لهذه الحالة ولم يظهر على أي مخالط أعراض".

وتابع أن "المصاب بحالة صحية جيدة وخلال الأسبوع القادم ينهي فترة العزل ويكون شفي تماما من هذا المرض".

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