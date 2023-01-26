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الخميس، 26-01-2023 11:31 م

المصري : الاعتداء على جنين بعد يوم من زيارة نتنياهو خطوة لئيمة

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الوكيل الاخباري - قال رئيس الوزراء الأسبق طاهر المصري، إن اعتداء قوات الاحتلال الإسرائيلي على مخيم جنين، بعد يوم واحد من زيارة رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو للأردن "خطوة لئيمة للغاية".

وأضاف المصري في لقاء خاص مع فضائية الجزيرة، إن هذه الخطوة "تريد أن تشعرك بأن الأردن له موقف معلن، وآخر غير معلن، وهذا هو الهدف الذي قصده نتنياهو".

وتابع: "نعلم أن حكومة نتنياهو الجديدة خطيرة، ولها برامج واضحة وهامة في ضم الضفة الغربية إليها".

ورأى المصري أن "مجزرة جنين وزيارة نتنياهو في هذا الوقت تعد بداية تنفيذ ضم الضفة الغربية إلى إسرائيل، وسنرى أكثر من ذلك في المستقبل.. العالم يضمر الشر للفلسطينيين وللعرب".

وأكد أنه يجب على السلطة الفلسطينية أن تنجز الإجراءات لمجابهة الاحتلال الإسرائيلي "إلى حدها الأقصى، وأن تذهب إلى الأماكن كافة".

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