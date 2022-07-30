المصري يدين حملات التشويه والتزوير وبث الأخبار الكاذبة

الوكيل الإخباري - دان رئيس الوزراء الأسبق طاهر المصري حملات التشويه والتزوير التي تطال الشخصيات العامة وتطلقها بعض مواقع التواصل الاجتماعي، مؤكدًا أنها تعتمد تزوير الحقائق وتضليل جمهور المتابعين.

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وقال في بيان اليوم السبت، ردًا على تحميل كلام مكتوب مخالف لمضمون فيديو قديم، إن ما صدر في بعض المواقع الإخبارية "قولني ما لم أقول" وكان "كلامًا مسمومًا" لم يصدر عني.



وأضاف، أن هذا الخبر المدسوس، هو عبارة عن تصريح قديم تم التلاعب بصياغته ليظهر بهذا الشكل المزور.



وقال المصري "إنني إذ أنكر ذلك الكلام جملة وتفصيلا، أتهم مصدره بالتزوير والتلاعب به، ولن ينال ذلك من مبادئي التي عشت وأنا متمسك بها".



وناشد المصري جمهور المتابعين بعدم الأخذ بهذا التصريح الذي يعمد إلى تشويه الحقائق.



وفي الآونة الأخيرة ظهرت العديد من حملات التشويه ونشر الأخبار الكاذبة والمزيفة التي تستهدف تضليل المتابعين وبث أخبار كاذبة هدفها زعزعة قناعات المتابعين وبث الفوضى، وهو الأمر الذي بادرت إلى التحذير منه العديد من المنظمات الدولية على رأسها الأمم المتحدة.