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الثلاثاء، 25-04-2023 02:54 م

المصفاة تشتري حصة الحكومة في أصول وموجودات الشركة بالعقبة والمطارات - وثائق

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الوكيل الاخباري - قالت شركة مصفاة البترول اليوم الثلاثاء إنها قامت بتاريخ 20 أبريل بشراء ودفع قيمة حصة الحكومة في أصول وموجودات الشركة في مدينة العقبة والمطارات، بمبلغ 20.4 مليون دينار.

وبحسب إفصاح الشركة على موقع بورصة عمان، فإن هذه الحصة تم تحديدها بموجب اتفاقية إنهاء امتياز الشركة والموقعة بين الحكومة وشركة مصفاة البترول وذلك تنفيذا لقرار مجلس الوزراء.

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وأوضحت الشركة في الإفصاح أنه تم تحديد قيمة الاتفاقية بالقيمة السوقية من قبل المستشار المكلف من قبل الحكومة وهي شركة تشان أويل للاستثمارات.


في عام 2022، قفزت أرباح المصفاة لأكثر من 105 ملايين دينار، مقابل 52.24 مليون دينار في عام 2021.



 




 

 


 

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