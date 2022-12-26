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الإثنين، 26-12-2022 11:53 ص

المصفاة: تعبئة 705340 اسطوانة غاز خلال 4 أيام وتوقع تعبئة أكثر من 200 ألف اسطوانة اليوم

نن


الوكيل الإخباري - ياسر شطناوي - توقع الناطق الإعلامي باسم مصفاة البترول الأردنية حيدر بشايرة أن يصل حجم تعبئة إسطوانات الغاز المنزلي، اليوم الاثنين، إلى اكثر من 200 ألف اسطوانة.

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وقال البشايرة لـ" الوكيل الإخباري" إن المجموع الكلي لكميات تعبئة الغاز المسال التي تمت من يوم الخميس الماضي الموافق 22/12/2022 حتى يوم أمس الأحد، بلغت (705340 اسطوانة) في محطات الغاز الثلاث التابعة للمصفاة (محطة غاز عمان، محطة غاز الزرقاء، محطة غاز اربد).


وبيّن أنه تم يوم أمس الأحد تعبئة ( 169218 اسطوانة)  ويوم السبت تم تعبئة (213904 اسطوانة) ويوم الجمعة الماضي تمت تعبئة (153950 اسطوانة) ويوم الخميس (168268 اسطوانة). 


ويأتي ارتفاع الطلب على الغاز بسبب الأحوال الجوية التي تمر بها المملكة، وتعمق المنخفض الذي يتخلله تساقطا غزيرا للامطار.

 




 

 


 

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