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الثلاثاء، 20-10-2020 01:59 م

المصفاة: حريق صغير نتيجة تسرب كمية بسيطة من زيت الوقود

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الوكيل الاخباري - كشف الناطق الإعلامي في شركة مصفاة البترول الأردنية حيدر البشايرة، ان حريقا صغيرا وضمن منطقة محدودة جدا نشب اليوم أثناء عملية تفريغ أحد خزانات زيت الوقود في موقع المصفاة بالزرقاء.
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وأشار البشايرة في البيان الذي أصدرته الشركة اليوم، ان عملية التفريغ كانت بغرض إجراء عملية صيانة لهذا الخزان، حيث تسرب كمية بسيطة من زيت الوقود لامست خط بخار بدرجة حرارة مرتفعة مما أدى إلى اشتعال النار بالكمية المتسربة.

ولفت الى انه تم على الفور وقف عملية الضخ واستخدام مادة الإطفاء المناسبة لمكافحة النار المشتعلة، حيث تم إطفاء الحريق خلال فترة زمنية قصيرة جدا، مؤكدا انه لم تحدث بحمد الله أية إصابات أو أضرار بالمعدات.

ونوه الى ان كثافة الدخان المنبعث تعود إلى طبيعة مادة زيت الوقود الثقيل التي تنبعث منها كميات كبيرة من الدخان. 

وتوجه البشايرة بالشكر لكوادر الدفاع المدني التي هرعت الى موقع الحادث.

 




 

 


 

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