المصفاة: نعمل بكامل طاقتنا و230 ألف أسطوانة غاز مطلوب تعبئتها

الوكيل الإخباري - قال الناطق الإعلامي باسم شركة مصفاة البترول الأردنية حيدر البشايرة، إن عدد أسطوانات الغاز المطلوب تعبئتها اليوم الجمعة (230) ألف أسطوانة.

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وأضاف، أن عدد الأسطوانات المعبأة يوم أمس الخميس (170) ألف أسطوانة، ويوم الأربعاء (253) ألف أسطوانة، ويوم الثلاثاء (234924) ألف أسطوانة، ويوم الاثنين (229443) أسطوانة.



وبين أن محطات تعبئة الغاز الثلاث المملوكة للمصفاة، في عمان والزرقاء وإربد، تعمل بكامل طاقتها وجاهزيتها لتلبية جميع الطلبات التي تصل إليها طيلة اليوم الجمعة، بالتنسيق والتعاون الكاملين مع نقابة المحروقات.