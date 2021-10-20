المطاعم الشعبية..خسائر بالملايين ومطالبات برفع الأسعار

الوكيل الإخباري- بحسب نقابة أصحاب المطاعم والحلويات الأردنية، فإن اكثر من الفي مطعم شعبي أغلق خلال الفترة الماضية وما يزيد عن 15 بالمئة لجأ إلى الانسحاب من الفئة الشعبية وتوجه نحو ضريبة المبيعات وتعويم الأسعار من اصل 20 الف مطعم كانت عاملة في السوق قبل جائحة كورونا.

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وترى النقابة ان رفع اسعار المطاعم الشعبية لمأكولاتها بنسب تتراوح بين 5 و10 بالمئة، يعد مطلبا عادلا للتخفيف من الاعباء التي اثقلت كاهل المطاعم للحفاظ على استمرارية عملها.



وتأتي المطالبة برفع الاسعار بعد تعرض قطاع المطاعم الشعبية والحلويات لخسائر كبيرة بملايين الدنانير، فضلا عن تسريح الاف الايدي العاملة في القطاع، حسب ما اكده نقيب اصحاب المطاعم والحلويات عمر العواد، مبينا ان القطاع يشغل ما يزيد عن 350 الفا نصفهم عمالة محلية.



من جانبه، اوضح المتحدث الرسمي باسم وزارة الصناعة والتجارة ينال البرماوي، انه يتم حاليا دراسة الطلب بما يحقق مصلحة المستهلك واصحاب المطاعم في آن واحد، متوقعا صدور نتائجها قريبا.

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