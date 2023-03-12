المطاعم تشتكي من ارتفاع أسعار الأرز بالأسواق بنسبة وصلت إلى 30%

الوكيل الإخباري - براءة الشلالدة

قالت نقابة أصحاب المطاعم والحلويات إن أسعار الأرز بأنواعه تشهد ارتفاع ملحوظ يتراوح من 10 - 30% في الأسواق المحلية رغم انخفاضها عالمياً .

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وأضافت النقابة لـ"الوكيل الإخباري" أن اصحاب المطاعم لاحظوا ارتفاع أسعار الأرز بشكل متفاوت في الأسواق منذ شهرين على سعر الجملة والمفرّق .



وبينت أن بعض أنواع الأرز كان يُباع الـ 10 كيلو بـ 9 دنانير والآن يباع بـ 12 دينار بفارق 3 دنانير .



ونوهت النقابة أن كيلو الأرز يباع الآن في الأسواق المحلية من 65 قرشاً ولغاية دينار ونصف وذلك حسب النوع والجودة .



وطالبت النقابة بتشديد الرقابة على التجار في الأسواق وتحديداً قبيل شهر رمضان المبارك بعد شكاوى عديدة وردت من أصحاب المطاعم .

