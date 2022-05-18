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الأربعاء، 18-05-2022 04:43 م

المطاعم تطالب بتعديل القوائم السعرية للوجبات

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الوكيل الإخباري - طالب نقيب أصحاب المطاعم والحلويات عمر عواد وزارة الصناعة والتجارة بتعديل القوائم السعرية للوجبات في المطاعم.اضافة اعلان


وقال العواد لـ"الوكيل الإخباري"، إن ارتفاع أسعار الدجاج والزيت والبقوليات أدى لإرهاق قطاع المطاعم ما يدفعنا لمراجعة أسعار الوجبات.

وأضاف أنه يجب اتخاذ إجراءات من شأنها الحد من ارتفاع أسعار المواد الأساسية التي تؤثر سلبا على القطاع، داعيا الوزارة إلى التدخل وتخفيضها للاستمرار في العمل.

وحذر العواد من لجوء أصحاب المطاعم إلى الإغلاق في حال استمرت الخسائر، مشيرا إلى إغلاق نحو 4 آلاف مطعم منذ بداية جائحة كورونا.

وحث الوزارة على تكثيف الرقابة على الأسواق ورصد الارتفاعات في أسعار المواد الأساسية.

وتقدم المطاعم خدماتها وفقا للقوائم السعرية الموضوعة منذ عام 2016، في حين تأثرت بالإغلاقات التي تسببت بها جائحة كورونا إلى جانب ارتفاع الأسعار وكلف الإنتاج.

 




 

 


 

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