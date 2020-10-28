المطعوم الرباعي في الأسواق خلال يومين وهذا سعره

الوكيل الإخباري - جلنار الراميني - كشف مدير عام المؤسسة العامة للغذاء والدواء، الدكتور نزار مهيدات ، عن توافر المطعوم الرباعي ، في المملكة ، لافتا أنه ما زال يخضع لفحوصات مخبريّــة من قبل مختبرات المؤسسة .

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وأشار مهيدات في حديث لـ"الوكيل الإخباري" ، أن المطعوم سيتواجد في الأسواق المحلية ، خلال اليومين القادمين .

وعن سعره ، فقد أوضــح أن سعره يبلغ 8 دنانير و27 قرشا، لافتا أن عدد المطاعيم التي سيتم رفدها للقطاع الخاص نحو (40) ألف مطعوم .

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