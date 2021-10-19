المعاني : ارتفاع نسبة الفحوص الإيجابية لما فوق 5% ليس بالأمر الجيد

الوكيل الاخباري - عبر وزير الصحة ووزير التربية والتعليم الأسبق واستاذ جراحة الدماغ والأعصاب في الجامعة الأردنية الدكتور وليد المعاني عن قلقه من ارتفاع نسب فحوصات كورونا الإيجابية وأعداد الإصابات.



وقال المعاني في منشور عبر تويتر : ارتفاع نسبة الفحوص الإيجابية لما فوق 5% ليس بالأمر الجيد. يواكب ذلك ارتفاع في الحالات اليومية وزيادة في عدد الحالات النشطة.



وأضاف : سننتظر لنرى وضع المنحى الوبائي في مساء يوم الجمعة، ولكنني لست متفائلا.

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