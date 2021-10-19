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الثلاثاء، 19-10-2021 06:57 م

المعاني : ارتفاع نسبة الفحوص الإيجابية لما فوق 5% ليس بالأمر الجيد

كورونا الوكيل


الوكيل الاخباري - عبر وزير الصحة ووزير التربية والتعليم الأسبق واستاذ جراحة الدماغ والأعصاب في الجامعة الأردنية الدكتور وليد المعاني عن قلقه من ارتفاع نسب فحوصات كورونا الإيجابية وأعداد الإصابات.

وقال المعاني في منشور عبر تويتر : ارتفاع نسبة الفحوص الإيجابية لما فوق 5% ليس بالأمر الجيد. يواكب ذلك ارتفاع في الحالات اليومية وزيادة في عدد الحالات النشطة.

وأضاف : سننتظر لنرى وضع المنحى الوبائي في مساء يوم الجمعة، ولكنني لست متفائلا.

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