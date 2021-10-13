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المعاني : جرثومة شيغيلا ليست مقلقة

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الأربعاء، 13-10-2021 10:27 م

المعاني : جرثومة شيغيلا ليست مقلقة

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الوكيل الاخباري - قال الوزير الأسبق الدكتور وليد المعاني، الأربعاء، إن جرثومة "شيغيلا" هي إحدى أنواع البكتيريا المسببة للاسهالات، وأنها تحدث في فترات متباعدة في كافة المجتمعات والدول، نتيجة تلوث الطعام والشراب.

وأضاف في تصريحات صحفية أن سبب انتشار تلك الجرثومة، اختلاط البراز أو سوائل خارجة من جسم المصاب، كـ"اللعاب"، في أحد الأماكن، أو عن طريق الملامسة أو الطعام والشراب.
 
وأوضح أنه من الواضح لو كان المصدر المياه المنقولة للمواطنين لكان أعداد الإصابات بشكل أكبر، موضحا بأن سهولة معرفة ذلك من خلال الاستقصاء الوبائي.

ولفت المعاني إلى أن المرض سهل المعالجة، بالمضادات الحيوية، مؤكدا أن الإصابات بين الأطفال تحت 5 سنوات ليست مقلقة.

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