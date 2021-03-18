الخميس 18-03-2021
الوكيل الاخباري
alwakeel

كندا تسجل أكثر من ألف إصابة بالسلالات الجديدة لكورونا في أونتاريو

وزير الداخلية: تخصيص رقم هاتف على الواتس اب لتلقي شكاوى المواطنين

وكالة الدواء الأوروبية: لقاح أسترازينيكا آمن وفعال

الإمارات تقترب من توزيع 7 ملايين جرعة لقاح كورونا

وصول طائرة مساعدات طبية للأردن من مملكة بلجيكا

إيعاز حكومي بتأجيل أقساط مقترضي التنمية والتشغيل

رئيس الوزراء يحذر من اتخاذ اجراءات اقسى لمواجهة كورونا

الخصاونة يوضح حول الاجراءات التي اتخذتها الحكومة

رئيس الوزراء يحدد موعد عودة فتح القطاعات واستئناف الحياة

لجنة الأوبئة : نسعى لفرض حظر ذكي خلال الفترة القادمة

الخميس، 18-03-2021 07:33 م

المعاني : سنحتاج 10 اسابيع لعودة الأرقام لسابق عهدها

3202116162920228926804


الوكيل الاخباري - قال وزير التربية والتعليم الأسبق واستاذ جراحة الدماغ والأعصاب في الجامعة الأردنية الدكتور وليد المعاني :"لقد قطعنا من مدى الموجة الحالية لغاية اليوم 7 أسابيع، وحيث أننا لم نصل الذروة بعد، ومع بقاء الإجراءات كما هي سنحتاج على الأقل لمدة 10 أسابيع أخرى لعودة الأرقام لسابق عهدها".
اضافة اعلان

واضاف في سلسلة تغريدات له عبر موقع التدوينات القصيرة تويتر :  الحل في تسريع نزول المنحنى هو الإسراع في عملية التطعيم وتوسيعها وقد يحتاج الأمر لمعالجات أخرى.

وتابع المعاني : الموجة الحالية سيكون ارتفاعها أعلى ومداها أوسع، بمعني أن ذروتها ستتجاوز الذروة السابقة والبالغة (37810) حالة في الأسبوع تقريبا وستحتاج لمدة أطول للنزول ل (5000) حالة أسبوعيا.

 




 

 


 

إقرأ ايضا
3202115135051387484846

وزير الداخلية: تخصيص رقم هاتف على الواتس اب لتلقي شكاوى المواطنين

fff

وصول طائرة مساعدات طبية للأردن من مملكة بلجيكا

ى

إيعاز حكومي بتأجيل أقساط مقترضي التنمية والتشغيل

3202113185410361213236

رئيس الوزراء يحذر من اتخاذ اجراءات اقسى لمواجهة كورونا

1202124194948150995242

الخصاونة يوضح حول الاجراءات التي اتخذتها الحكومة

الخصاونة

رئيس الوزراء يحدد موعد عودة فتح القطاعات واستئناف الحياة

أخبار متعلقة
6052482deb034

100 سرير لعلاج مصابين بالفيروس في مستشفى الجامعة الأردنية مشغولة منذ أسبوع

3202113182513100330358

منتدون يناقشون الفجوات بين مخرجات التعليم وسوق العمل

320216101540769802875

الجامعة الأردنية تحدد ساعات الدوام الرسمي

320216211828464991144

وزير التربية : تعليق الدوام الوجاهي مرتبط بتطور الحالة الوبائية

2202116125319311933026

تعميم من وزير التربية على جميع مدارس المملكة

2202124113311849201177

وزير اسبق يحذر من الوقوع بالمحظور