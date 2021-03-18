المعاني : سنحتاج 10 اسابيع لعودة الأرقام لسابق عهدها

الوكيل الاخباري -

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قال وزير التربية والتعليم الأسبق واستاذ جراحة الدماغ والأعصاب في الجامعة الأردنية الدكتور وليد المعاني :"لقد قطعنا من مدى الموجة الحالية لغاية اليوم 7 أسابيع، وحيث أننا لم نصل الذروة بعد، ومع بقاء الإجراءات كما هي سنحتاج على الأقل لمدة 10 أسابيع أخرى لعودة الأرقام لسابق عهدها".واضاف في سلسلة تغريدات له عبر موقع التدوينات القصيرة تويتر : الحل في تسريع نزول المنحنى هو الإسراع في عملية التطعيم وتوسيعها وقد يحتاج الأمر لمعالجات أخرى.وتابع المعاني : الموجة الحالية سيكون ارتفاعها أعلى ومداها أوسع، بمعني أن ذروتها ستتجاوز الذروة السابقة والبالغة (37810) حالة في الأسبوع تقريبا وستحتاج لمدة أطول للنزول ل (5000) حالة أسبوعيا.