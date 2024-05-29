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الأربعاء، 29-05-2024 02:22 م

المعايطة: برنامج التحديث السياسي أساسه الاهتمام بالشباب والمرأة

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الوكيل الإخباري - أكد المهندس موسى المعايطة، رئيس مجلس مفوضي الهيئة المستقلة للانتخاب، أن برنامج التحديث السياسي يعتمد بالدرجة الأولى على مدى الاهتمام بالشباب والمرأة، والذي يعتبر تنفيذا لرؤية جلالة الملك والدولة الأردنية.

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جاء ذلك خلال رعايته حفل إطلاق مشروع تعزيز القدرات القيادية للشابات في اتحاد الطلبة ونواديها "رؤى" - مستقبل القيادات، بحضور مجلس مفوضي الهيئة والمدير العام لصندوق الملك عبدالله الثاني للتنمية (مازن طبلت)، والمدير التنفيذي لجمعية عون الأردن (نور الدويري)، وعدد من الشخصيات الوطنية والسياسية.


وبين المعايطة أنه وفقا لقانون الانتخاب لمجلس النواب رقم (4) لسنة 2022، وعند تشكيل القوائم الحزبية، فإنه يشترط وجود امرأة واحدة على الأقل ضمن المترشحين الثلاثة الأوائل وكذلك ضمن المترشحين الثلاثة التالين، بالإضافة الى وجود شاب أو شابة  يقل عمره عن (35) سنة ضمن أول خمسة مترشحين.


كما رحب المعايطة بفكرة انتخابات مجالس الطلبة في الجامعات مبينا الدور الذي تلعبه الهيئة المستقلة للانتخاب في هذا المجال، ومشددا على إعداد الطلبة لمرحلة ما بعد التخرج والانخراط في الحياة العامة بكافة المجالات، مبينا أن وجود مجالس الطلبة في الجامعات ما هو الا تدريب عملي على العمل السياسي والعمل العام.


وأشار المعايطة الى أن الهيئة المستقلة للانتخاب عملت على إنشاء وحدة لتمكين المرأة تحت شعار " تمكين وتساوي الفرص  "، وأن الهيئة تعمل على مراقبة أي محاولة للعنف الانتخابي ضد المرأة أو التعدي على المرشحات والعاملات في الانتخابات.

 




 

 


 

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