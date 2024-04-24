الأربعاء 24-04-2024
الوكيل الاخباري
 

فيديو- إصابة 4 أشخاص بسبب الخيول الطليقة في لندن

القسام تستهدف قوات إسرائيلية وسط قطاع غزة

ايعاز من رئيس الوزراء بشأن الانتخابات النيابية القادمة

برنامج الأغذية العالمي: 6 أسابيع للوصول إلى المجاعة بغزة

10 أيلول المقبل موعد إجراء الانتخابات النيابية

الدفاع المدني: التعامل مع 1366 حالة اسعافية خلال 24 ساعة

حادث بحري جنوب غربي عدن

ضبط أردني في ليبيا يحمل رخصة قيادة مزورة

روسيا تبحث إنشاء موانئ في مصر والجزائر ودول إفريقية أخرى

بيان أردني كويتي مشترك في ختام زيارة الدولة لأمير دولة الكويت إلى الأردن

الأربعاء، 24-04-2024 01:15 م

المعايطة: جاهزون لإجراء الانتخابات النيابية.. وعدد الناخبين يتجاوز 5 ملايين

0L5A4591


الوكيل الإخباري - أكد رئيس مجلس مفوضي الهيئة المستقلة للانتخاب المهندس موسى المعايطة جاهزية الهيئة للعملية الانتخابية والتعامل مع سيرها والإعلان عن نتائجها بكل شفافية.اضافة اعلان


وقال المعايطة، خلال زيارة جلالة الملك عبد الله الثاني إلى الهيئة المستقلة للانتخاب، للاطلاع على استعداداتها وتحضيراتها لإدارة العملية الانتخابية والإشراف عليها، إن الهيئة قد أعلنت عن سجل الناخبين إلكترونيا، مبينا أن عدد الناخبين بلغ أكثر من 5 ملايين ناخب وناخبة.

وأشار إلى أنه تم تحديد 1600 مركز اقتراع واختيار 19 لجنة انتخابية رئيسة، لافتا إلى أن الهيئة ستعمل على إعلان جداول الناخبين موزعة على مراكز الاقتراع، مع إطلاق خدمة إلكترونية تمكّن المواطن من تغيير مركز اقتراعه ضمن دائرته الانتخابية، وإطلاق خدمة للناخب المسيحي أو الشركسي أو الشيشاني لتغيير دائرته الانتخابية إن لم يكن ضمن دائرته مقعد مخصص لهم.

ونوه المعايطة إلى أن الهيئة عملت بالتعاون مع وزارة الداخلية على تسهيل إجراء نقل مكان الإقامة، كما تم تنفيذ انتخابات تجريبية بالتعاون مع وزارة التربية والتعليم ووزارة الشباب محاكاة لقانون الانتخاب الجديد.

وبين أنه جرى إطلاق خطة تنفيذية لإدماج الأشخاص ذوي الإعاقة وتجهيز 95 مركزا نموذجيا مزودا بمتطوعين، وذلك بالاتفاق مع المجلس الأعلى لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، كما تم إنتاج المواد التوعوية وتطوير الموقع الإلكتروني للهيئة بما يلبي احتياجاتهم.

 




 

 


 

إقرأ ايضا
48ad3197-1b43-4ef2-9e27-1f607f7f034e

وفد وزارة التعليم العالي العُمانية يُشيد بالسمعة العلمية المتميزة لجامعة اليرموك

image (1)

مذكرة تفاهم بين القوات المسلحة ودائرة الجمارك

image (6)

ايعاز من رئيس الوزراء بشأن الانتخابات النيابية القادمة

0L5A4629

10 أيلول المقبل موعد إجراء الانتخابات النيابية

556021_4_1713432177

الدفاع المدني: التعامل مع 1366 حالة اسعافية خلال 24 ساعة

WhatsApp Image 2024-04-24 at 12.38.19 PM

افتتاح مشاريع تحسين شبكات مياه اربد بقيمة 23 يورو

أخبار متعلقة
001

المستقلة للانتخابات تحدد موعد الانتخابات خلال 10 أيام

a21e7a66-caa2-488e-8bef-23a7a5ca1fff

متحف الدبابات الملكي إرث عسكري أردني يروي حكاية المعارك وقصص البطولات

1711462418896

إطلاق حملة أهل الخير السنوية بالعقبة وتوزيع 500 قسيمة شرائية

WhatsApp Image 2024-03-26 at 5.09.15 PM

رئيس الديوان الملكي الهاشمي يلتقي وفدا من اتحاد الكتاب والأدباء

1711460401870

الخلايلة يفتتح مسجد اليسرى في قضاء الظليل بالزرقاء

1711460588073

ولي العهد يزور المعرض الختامي للمسابقة الوطنية الأولى لتصميم الشرائح الإلكترونية