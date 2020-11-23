المعايطة : دور المرأة الاردنية يشهد تطورا ملحوظا على الصعيد السياسي

الوكيل الاخباري -

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قال وزير الشؤون السياسية والبرلمانية المهندس موسى المعايطة إن دور المرأة الأردنية يشهد تطورا ملحوظا على الصعيد السياسي بفضل التوجيهات الملكية الدائمة والتي تترجمها الحكومة من خلال العمل الجاد على انخراط المرأة في كافة اشكال العمل السياسي .وأشار المعايطة خلال رعايته ورشة العمل التي نفذها مركز الحياة – راصد للسيدات البرلمانيات في المجلس التاسع عشر بعنوان " أدوار البرلمانيات في المجلس التاسع عشر"، ضمن سياق تعزيز وتطوير العمل البرلماني اليوم الى ان المرأة الأردنية تمكنت خلال الانتخابات النيابية الاخيرة الحصول على 509ر490 صوتا .ودعا المعايطة الذي يترأس اللجنة الوزارة لتمكين المرأة إلى تقديم جميع سبل التعاون والدعم للسيدات بشكل عام والبرلمانيات بشكل خاص مؤكدا أهمية تطوير التعاون مع اللجنة الوزارة لتمكين المرأة ولجنة المرأة في مجلس النواب لتفعيل دور السيدات في العمل السياسي، وتعزيز قنوات التواصل بين البرلمانيات والقواعد الانتخابية لما يسهم في تعزيز العمل على قضايا وأولويات المرأة الأردنية. وقالت سفيرة بعثة الاتحاد الأوروبي في عمان ماريا هادجيودوسيو "إن الاتحاد الأوروبي يتطلع إلى البرلمان الأردني للقيام بدوره في المسارين التشريعي والرقابي لتعزيز القيم الديمقراطية مؤكدة على التزام الاتحاد الاوروبي بدعم الأردن لتعزيز النهج الديمقراطي، على النحو الذي حدده جلالة الملك عبد الله الثاني".وأكدت أن وجود المرأة في البرلمان يسهم في إفساح المجال للمرأة الأردنية للمشاركة بفاعلية في الحياة العامة . وقال أمين عام مجلس النواب عبد الرحيم ماهر الواكد أن المرأة الأردنية محط اهتمام وتقدير جلالة الملك عبد الله الثاني، حيث يدعو دوماً إلى توفير مختلف سبل دعمها وتمكينها، وكان للتوجيهات الملكية في هذا الإطار الأثر الملموس في شتى المجالات، لتبرهن المرأة بالفعل أنها عماد المجتمع.وقدم الواكد ملخصاً حول عمل الأمانة العامة قائلا "إن عملنا ينطلق من مسؤوليةِ تسيير الأعمال الفنية والإدارية والمالية وتوفير المعلومة الصحيحة وتقديم جميع الخدمات والتسهيلات اللازمة التي تمكن أعضاء المجلس من ممارسة مهامهم النيابية بفاعلية في كل ما يتعلق بأنشطة المجلس ، ارتكازاً على رسالة مفادها أن نبقى المؤسسة فاعلة وعلى درجة عالية من الكفاءة، تعمل على انسجام مهامها وأنشطتها مع احتياجات الأعضاء ومسؤولياتهم البرلمانية مع التركيز على الأهداف التنموية الوطنية".وتحدث مدير عامر مركز الحياة راصد الدكتور عامر بني عامر حول أهمية تواجد البرلمانيات لما في ذلك من انعكاسات إيجابية على دور المرأ الأردنية في الانخراط بالعمل السياسي مشددا على ضرورة تعزيز التواصل مع البرلمانيات الأردنيات وإيصال الأولويات لهنّ لبلورة عملهنّ حول تلك الأولويات والاحتياجات. وتضمنت ورشة العمل جلسة حوارية تحدث بها مدير التشريع واللجان الدائمة الدكتور حكم العجارمة ومدير الرقابة البرلمانية مؤيد القادري ومديرة الكتل البرلمانية في مجلس النواب سناء العجارمة، حول الأدوار المناطة بالبرلمانيات فيما يتعلق بالتشريع والرقابة والكتل واللجان الدائمة.وقدمت البرلمانيات خلال الجلسات مجموعة من الأسئلة والمداخلات المرتبطة بالعمل البرلماني.